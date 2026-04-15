Phát hiện thi thể đàn ông tại công trình bỏ hoang gần đầu cầu Thị Nại

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Rạng sáng 15-4, người dân phát hiện thi thể người đàn ông chưa rõ danh tính tại khu vực quán bida Cây Cơ Vàng, gần cầu Thị Nại, thuộc khu phố Hội Tân, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 15-4, một nhân viên bảo vệ Cửa hàng Xăng dầu Quốc Thắng (khu phố Hội Tân, phường Quy Nhơn Đông) phát hiện thi thể người đàn ông tại khu vực Cây Cơ Vàng - một cơ sở kinh doanh dịch vụ bida đã dừng hoạt động nhiều năm qua. Sự việc sau đó được trình báo Công an phường Quy Nhơn Đông.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Người dân cung cấp

Nhận tin báo, Công an phường triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin và báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh. Sáng sớm cùng ngày, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự và Kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định do nạn nhân bị chấn thương sọ não, với giả thuyết rơi từ trên cao.

Theo xác minh ban đầu, nạn nhân được phát hiện trong tư thế nằm úp mặt. Nạn nhân cao khoảng 1,7 m, độ tuổi từ 40-50, cân nặng khoảng 70 kg. Thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc quần lửng màu xanh, áo thun màu đỏ, trước ngực có chữ “DUMA”, sau lưng có nhiều họa tiết hoạt hình.

Người dân ở gần khu vực này cho biết: Trước đó, họ từng thấy người đàn ông nhiều lần xuất hiện tại địa bàn với một số dấu hiệu nghi vấn.

Công an phường Quy Nhơn Đông thông báo ai có người thân bị mất tích hoặc có thông tin liên quan đến nạn nhân với đặc điểm nhận dạng như trên thì liên hệ ngay với Công an phường Quy Nhơn Đông (qua số điện thoại 02563.590189) để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết.

Chung tay giữ bình yên buôn làng

(GLO)- Phần lớn thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã kết nghĩa với các đơn vị Công an. Từ việc làm đường, thắp sáng đường làng đến tuyên truyền, tặng quà, giao lưu..., tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng "lá chắn" vững chắc giữ bình yên buôn làng.

(GLO)- Từ ngày 30-3 đến ngày 30-4, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) triển khai cao điểm tổng rà soát xe tải, xe đầu kéo có tải trọng từ 15 tấn trở lên nhằm làm sạch dữ liệu, kiểm soát chặt phương tiện ngay từ cơ sở.

Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu Vũ Minh Châu vừa bị khởi tố để điều tra hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, với cáo buộc gây thiệt hại 150 tỉ đồng.

