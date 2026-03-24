Điều tra vụ phát hiện thi thể nổi trên mặt hồ ở xã Phù Mỹ Tây

(GLO)- Trưa 24-3, Trung tá Nguyễn Thành Giang - Trưởng Công an xã Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị đang phối hợp xác minh thông tin, điều tra vụ phát hiện thi thể trên hồ Đá Trải (còn gọi hồ Hội Khánh) thuộc địa bàn xã.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 15 phút sáng cùng ngày, Công an xã Phù Mỹ Tây nhận được tin trình báo từ người trông coi hồ về việc phát hiện thi thể nam giới nổi trên mặt hồ Đá Trải, thuộc địa bàn thôn Gia Vấn, xã Phù Mỹ Tây.

Khu vực hồ Đá Trải nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Cơ quan CA cung cấp

Nhận được tin báo, Công an xã cử lực lượng đến hiện trường xác minh thông tin. Ghi nhận ban đầu, nạn nhân là nam giới, độ tuổi khoảng 45 - 60, tóc bạc, mặc quần dài màu đen, áo màu trắng.

Thời điểm phát hiện, nạn nhân trong tư thế nằm úp trên mặt hồ, cách bờ khoảng 7 m. Khu vực bờ hồ xung quanh hiện trường là rừng núi, địa hình hiểm trở.

Sự việc ngay sau đó được báo cáo đến lãnh đạo Công an tỉnh để chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp cơ quan chức năng tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Công an xã cũng đã thông báo rộng rãi và đề nghị người dân khi biết thông tin về vụ việc cũng như nạn nhân cần chủ động cung cấp thông tin bằng cách liên hệ trực tiếp Công an xã Phù Mỹ Tây hoặc số điện thoại 02563.776.777.