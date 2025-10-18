Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tìm thấy thi thể nạn nhân vụ đuối nước dưới cầu Diêu Trì, xã Tuy Phước

(GLO)- Khoảng 9 giờ 10 phút ngày 18-10, sau nhiều giờ mở rộng phạm vi tìm kiếm và rà soát kỹ các hốc đá, gốc cây hai bên bờ sông trong khu vực rộng gần 800 m tính từ vị trí xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh P.H.T. (SN 1978, trú tại xã Tuy Phước).

Trước đó, vào lúc 15 giờ 4 phút ngày 17-10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) khu vực số 2, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh), nhận được tin báo của người dân về việc có người mất tích do đuối nước tại khu vực cầu Diêu Trì. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã huy động 16 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm.

tim-kiem-thi-the-nan-nhan.jpg
Mặc dù nước chảy xiết, mực nước sâu và đục do mưa lớn kéo dài, song lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: ĐVCC

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là anh P.H.T.; trong lúc đi chăn bò, anh đã bơi qua sông và bị nước cuốn trôi. Thời điểm xảy ra vụ việc, nước sông dâng cao, chảy xiết và đục do mưa lớn kéo dài, gây rất nhiều khó khăn cho công tác cứu nạn.

Dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Nguyễn Đức Phùng, Phó Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực số 2, lực lượng CNCH đã tổ chức lặn tìm, phối hợp cùng Công an xã Tuy Phước giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời hỗ trợ thân nhân nạn nhân.

tim-thay-thi-the-nan-nhan-1.jpg
Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân sau nhiều giờ tìm kiếm. Ảnh: ĐVCC

Do điều kiện thời tiết xấu, đến khuya 17-10, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng và được nối lại vào sáng sớm 18-10. Sau nhiều giờ nỗ lực trong mưa to, lực lượng chức năng đã tìm thấy và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh thường xuất hiện mưa lớn, mực nước sông suối dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Người dân cần hết sức thận trọng khi qua lại, tránh chăn thả gia súc hoặc đánh bắt thủy sản gần khu vực sông, suối trong điều kiện mưa lũ để phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc.

