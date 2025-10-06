Tìm thấy thi thể thuyền trưởng mất tích do tàu chở dầu nước ngoài tông trên biển

(GLO)- Lúc 11 giờ ngày 6-10, thợ lặn đã tìm thấy thi thể thuyền viên Nguyễn Trần Út (SN 1976, ở thôn An Quang Tây, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai), chủ-kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ 83019-TS mất tích sau sự cố bị tàu chở dầu quốc tịch Hàn Quốc tông trên biển.

Trước đó, vào lúc 9 giờ cùng ngày (6-10), người nhà thuyền viên Út đã nhờ tàu QNg 95046-TS (công suất 794 CV, hành nghề lặn) do ông Đào Nhật Quỳnh (SN 1981, trú tỉnh Quảng Ngãi) ra khu vực tàu cá BĐ 83019-TS bị tông chìm để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Kết quả đã tìm thấy thi thể nạn nhân. Hiện nay, phương tiện đang trên đường đưa nạn nhân vào bờ để gia đình tổ chức hậu sự.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng Thủ Dân sự tỉnh Gia Lai, ngày 5-10, tàu cá BĐ 95869-TS chở 10 thuyền viên may mắn thoát nạn trên tàu cá ông Út về đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Cà Ná (thuộc Đồn Biên phòng Cà Ná, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) an toàn. Sau khi cập trạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tổ chức thăm hỏi, động viên, khám sức khỏe cho các thuyền viên. Hiện, sức khỏe tất cả thuyền viên khỏe mạnh.

Thi thể thuyền trưởng tàu cá BĐ 83019-TS đang được đưa về đất liền (ảnh minh họa). Ảnh: T.L

Tại đây, đại diện Trạm Kiểm soát Biên phòng Cà Ná tiến hành làm việc với thuyền viên Phạm Tới (SN 1989, ở thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến)-máy trưởng tàu cá BĐ 83019-TS, cho biết vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 4-10 tàu đang khai thác thủy sản ở khu vực Nam Biển Đông thuộc vùng biển Lâm Đồng (tọa độ 11°03'49"N - 108°56'57"E) thì bị tàu hàng nước ngoài tông.

Ngay sau đó, ông Nguyễn Trần Út đã phát tín hiệu thông báo và cầu cứu cho các phương tiện gần đó để tiến hành ứng cứu. Khoảng 23 giờ 15 phút thì tàu cá BV 95869-TS do ông Nguyễn Văn Tạo (SN 1989, ở thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến) tiến hành cứu vớt. Tiếp đến khoảng 23 giờ 50 phút ngày 4-10 đã tìm thấy 10 thuyền viên, nhưng chưa tìm thấy ông Nguyễn Trần Út.

Sau đó, ông Tạo điều khiển tàu cá BV 95869-TS tổ chức tìm kiếm khu vực xung quanh nhưng không có kết quả. Do đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 5-10, ông Tạo điều khiển phương tiện đưa 10 thuyền viên vào bờ an toàn.

Hiện nay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cát Khánh cử cán bộ phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương và các lực lượng chức năng động viên, thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình thuyền viên bị nạn. Đồng thời, hỗ trợ làm công tác chuẩn bị tổ chức tang lễ theo phong tục tập quán địa phương.