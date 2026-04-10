Phát hiện 4 người trong gia đình tử vong chưa rõ nguyên nhân

(GLO)- Hiện chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan đang điều tra, làm rõ vụ việc 4 người trong một gia đình ở thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) tử vong tại nhà.

Chiều 10-4, ông Võ Văn Trịnh, Chủ tịch UBND xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai), xác nhận: Chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan xác minh, làm rõ vụ 4 người trong cùng một gia đình tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 10-4, người dân ở thôn Chánh Hóa (xã Cát Tiến) phát hiện bên trong căn nhà của bà Trần Thị Đức (SN 1963, thôn Chánh Hóa) có dấu hiệu xảy ra cháy, nhiều đồ đạc bị thiêu rụi. Kiểm tra kỹ, người dân phát hiện bà Trần Thị Đức và con gái là Trần Thị Cao (SN 1989), cùng hai cháu ngoại là Ngô Xuân Hải, Ngô Xuân Hưng (cùng sinh năm 2011) đã tử vong trong nhà.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường điều tra, xác minh vụ việc. Ảnh: Công Luận

Theo ông Nguyễn Khánh Hòa, Trưởng thôn Chánh Hóa, nhà bà Đức nằm ven bờ suối, cách xa nhà của các hộ dân khác trong thôn. Khoảng hơn 4 giờ sáng 10-4, người dân tại thôn Chánh Hóa nghe tiếng nổ lớn phát ra tại khu vực ven suối, đoạn gần nhà bà Đức. Đến 14 giờ chiều cùng ngày, ông Trần Quốc Thiện (em ruột bà Đức) đến nhà thì phát hiện vụ việc đau lòng và báo cho chính quyền địa phương.

Ngôi nhà của bà Trần Thị Đức nằm cách xa nhà của các hộ dân khác trong thôn. Ảnh: Nguyễn Chơn

Hiện cơ quan công an đã tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Siết chặt quản lý xe tải, xe đầu kéo

(GLO)- Từ ngày 30-3 đến ngày 30-4, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) triển khai cao điểm tổng rà soát xe tải, xe đầu kéo có tải trọng từ 15 tấn trở lên nhằm làm sạch dữ liệu, kiểm soát chặt phương tiện ngay từ cơ sở.

Gia Lai: Tuyên truyền, ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và hoạt động du lịch

(GLO)- Ngày 1-4, Đội Giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đồn Biên phòng Nhơn Lý và Công an phường Quy Nhơn Đông tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật, ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Lập nhiều chiến công trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm (từ ngày 15/12/2025 - 16/3/2026) bảo đảm ANTT phục vụ các sự kiện trọng đại của đất nước, Công an tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp triển khai, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

