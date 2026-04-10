Phát hiện 4 người trong gia đình tử vong chưa rõ nguyên nhân

(GLO)- Hiện chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan đang điều tra, làm rõ vụ việc 4 người trong một gia đình ở thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) tử vong tại nhà.

Chiều 10-4, ông Võ Văn Trịnh, Chủ tịch UBND xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai), xác nhận: Chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan xác minh, làm rõ vụ 4 người trong cùng một gia đình tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 10-4, người dân ở thôn Chánh Hóa (xã Cát Tiến) phát hiện bên trong căn nhà của bà Trần Thị Đức (SN 1963, thôn Chánh Hóa) có dấu hiệu xảy ra cháy, nhiều đồ đạc bị thiêu rụi. Kiểm tra kỹ, người dân phát hiện bà Trần Thị Đức và con gái là Trần Thị Cao (SN 1989), cùng hai cháu ngoại là Ngô Xuân Hải, Ngô Xuân Hưng (cùng sinh năm 2011) đã tử vong trong nhà.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường điều tra, xác minh vụ việc. Ảnh: Công Luận

Theo ông Nguyễn Khánh Hòa, Trưởng thôn Chánh Hóa, nhà bà Đức nằm ven bờ suối, cách xa nhà của các hộ dân khác trong thôn. Khoảng hơn 4 giờ sáng 10-4, người dân tại thôn Chánh Hóa nghe tiếng nổ lớn phát ra tại khu vực ven suối, đoạn gần nhà bà Đức. Đến 14 giờ chiều cùng ngày, ông Trần Quốc Thiện (em ruột bà Đức) đến nhà thì phát hiện vụ việc đau lòng và báo cho chính quyền địa phương.

Ngôi nhà của bà Trần Thị Đức nằm cách xa nhà của các hộ dân khác trong thôn. Ảnh: Nguyễn Chơn

Hiện cơ quan công an đã tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.