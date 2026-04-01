Trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ Võ Lạc

HỒNG PHÚC
(GLO)- Chiều 31-3, UBND phường Hoài Nhơn Tây tổ chức Lễ trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ Võ Lạc. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Nội vụ, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực I - Hoài Nhơn Nam, chính quyền địa phương và đại diện gia đình liệt sĩ.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Võ Lạc tại phần mộ được quy tập và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hoài Nhơn Tây. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Liệt sĩ Võ Lạc quê ở thôn Mỹ Bình 3, xã Hoài Phú, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là tổ dân phố Mỹ Bình 3, phường Hoài Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai).

Đồng chí nhập ngũ tháng 6-1947; cấp bậc trung sĩ; chức vụ Tiểu đội phó, đơn vị Hoài Nhơn. Đồng chí đã anh dũng hy sinh ngày 25-7-1949 tại khu vực Chợ Cát, phường Hoài Hảo (nay là phường Hoài Nhơn Tây) trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu.

Hiện nay, phần mộ của liệt sĩ đã được quy tập và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hoài Nhơn Tây.

Trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ Võ Lạc. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn và sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ Võ Lạc.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo các đơn vị và địa phương đã trao bằng “Tổ quốc ghi công”, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh của liệt sĩ; qua đó khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy

(GLO)- Ngày 20-12, tại phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), Lữ đoàn 96 (Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công và Quyết định truy thăng quân hàm từ Thiếu úy lên Trung úy đối với liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy.

Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào

(GLO)- Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã triển khai hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, tăng cường niềm tin, giữ vững ổn định khu vực biên giới.

