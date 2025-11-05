(GLO)- Chiều 5-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND phường Hoài Nhơn Đông tổ chức lễ trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Ngọc An.

Liệt sĩ Nguyễn Ngọc An (SN 1930, quê quán khu phố Phú An, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; nay là tổ dân phố Phú An, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) nhập ngũ năm 1953, thuộc Tỉnh đội Bình Định, đã hy sinh ngày 27-7-1960 tại chiến trường Phù Cát - Bình Định trong khi chiến đấu.

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Ngọc An. Ảnh: Ánh Nguyệt

Tại buổi lễ, đại diện Ban CHQS phường Hoài Nhơn Đông công bố Quyết định số 2217/QĐ-TTg ngày 7-10-2025 về việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Ngọc An.

Cùng thời gian, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng tổ chức lễ truy điệu cho liệt sĩ Nguyễn Ngọc An. Các đại biểu đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, lòng biết ơn đối với sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ và sự mất mát của gia đình. Được biết, hài cốt của liệt sĩ vẫn chưa tìm được.