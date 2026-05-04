Sinh vật mắc cạn, chết ở vùng biển Vĩnh Hội là cá voi mõm khoằm Cuvier

(GLO)- Chiều 4-5, ông Vũ Long - chuyên gia Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và loài nguy cấp (CBES) thông tin: Sinh vật bị mắc cạn, chết ở vùng biển Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) là cá voi mõm khoằm Cuvier.

Theo ông Long, cá voi mõm khoằm Cuvier có tên khoa học là Ziphius cavirostris. Đây là một loài thuộc họ cá voi mõm khoằm - nhóm cá voi có răng, sống chủ yếu ở vùng biển sâu và rất khó quan sát ngoài tự nhiên vì chúng dành phần lớn thời gian dưới nước.

Người dân đưa cá voi mõm khoằm Cuvier vào bờ để tiến hành nghi lễ chôn cất. Ảnh: Lê Toàn

Loài này xuất hiện ở các đại dương nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới gồm: Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Chúng thường gắn với vùng biển sâu ngoài khơi, đặc biệt là khu vực có địa hình đáy biển dốc, sườn lục địa, hẻm vực biển hoặc vùng nước sâu gần bờ.

Ở Việt Nam, việc loài này mắc cạn ở vùng biển Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) là phù hợp với hiểu biết hiện nay về phân bố của loài trong khu vực Biển Đông.

Trước đây, cá voi mõm khoằm Cuvier được ghi nhận tại một số khu vực ven biển Việt Nam, đặc biệt là miền Trung và Nam Trung Bộ. Một số tài liệu về thú biển Việt Nam từng ghi nhận Ziphius cavirostris tại Khánh Hòa.

Các nghiên cứu về cá voi mắc cạn và hiện vật trong lăng cá Ông cũng cho thấy, miền Trung Việt Nam là khu vực có nhiều bằng chứng quan trọng về sự hiện diện của các loài cá voi, cá heo và thú biển.

Đây là một trong những loài thú có vú lặn sâu nhất thế giới, có thể lặn xuống hàng nghìn mét để kiếm ăn. Vì vậy, nhiều ghi nhận của loài này trên thế giới không đến từ quan sát ngoài biển, mà đến từ các trường hợp mắc cạn.

Nguyên nhân mắc cạn có thể rất đa dạng như: cá thể bị bệnh, già yếu, mất phương hướng, chấn thương, tác động của tiếng ồn cường độ cao dưới nước hoặc điều kiện hải dương học khiến xác/cá thể yếu trôi dạt vào bờ.

Thức ăn chính của cá voi mõm khoằm Cuvier là mực và các loài chân đầu sống ở tầng nước sâu. Ngoài ra, chúng cũng có thể ăn cá biển sâu và một số loài giáp xác.

Được biết, trưa 4-5, sau khi phát hiện cá voi chết ngoài vùng biển thuộc thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến), người dân tiến hành kéo vào bờ để thực hiện nghi thức chôn cất theo phong tục của địa phương vào chiều cùng ngày.