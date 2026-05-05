“Điểm đen” ô nhiễm ở phường Bình Định đã được xử lý

(GLO)- Ngay sau khi bài viết “Điểm đen ô nhiễm giữa phường Bình Định” được đăng tải trên báo Gia Lai, UBND phường Bình Định đã triển khai các biện pháp khắc phục, trả lại sự xanh, sạch cho dòng kênh.

Đoạn kênh S4 qua tổ dân phố Trần Phú (phường Bình Định) đã sạch rác thải. Ảnh: N.C

Ông Trần Hoàng Khải - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Định - cho biết: Ngay sau khi có bài viết phản ánh, địa phương đã hợp đồng với Ban Quản lý các dịch vụ đô thị An Nhơn tiến hành thu gom, xử lý rác thải dưới lòng kênh, nhất là đoạn qua khu vực các tổ dân phố Trần Phú, Vĩnh Liêm.

Đến chiều 2-5, rác thải dưới kênh cơ bản đã được dọn sạch; nước từ đập Tháp Mão cũng được mở trở lại để phục vụ gieo sạ lúa trên địa bàn xã Tuy Phước Bắc.

“Để duy trì dòng kênh sạch đẹp, địa phương yêu cầu các đơn vị chức năng thường xuyên theo dõi, thu gom rác thải, không để xảy ra tình trạng ứ đọng kéo dài gây tắc nghẽn dòng chảy, ô nhiễm môi trường” - ông Khải thông tin.

Ông Trần Quốc Tuấn - Tổ trưởng tổ dân phố Trần Phú (phường Bình Định) cho biết: Các tổ dân phố được yêu cầu tăng cường theo dõi, tuyên truyền người dân thay đổi thói quen vứt rác xuống kênh, đặc biệt tại các khu vực chợ, điểm buôn bán phát sinh lượng rác thải lớn hằng ngày.

“Nội dung tuyên truyền được chúng tôi lồng ghép trong các cuộc họp, thông qua các nhóm Zalo để phổ biến đến từng hộ dân. Đối với những điểm có nguy cơ vi phạm, tổ dân phố sẽ tham mưu phường quan tâm lắp đặt camera nhằm giám sát, ngăn chặn triệt để các hành vi xâm hại môi trường” - ông Tuấn nói.

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 3-5, kênh S4 đã khác hoàn toàn so với cảnh tượng ô nhiễm trước đó. Lòng kênh được làm sạch, dòng nước thủy lợi trong xanh, tình trạng hôi thối cũng không còn.