Xử lý nghiêm xe ben chở đất gây mất an toàn giao thông

(GLO)- Thời gian qua, tình trạng xe ben chở đất phục vụ thi công Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát vi phạm trật tự ATGT, làm rơi vãi vật liệu trên QL 19B, ĐT 638 (qua các xã Hòa Hội, Bình Hiệp) diễn ra phổ biến, gây mất ATGT.

Lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý xe ben chở vật liệu vi phạm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 19B. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, lúc 9 giờ 55 phút ngày 17-3, tại km 45 QL 19B (địa bàn xã Bình Hiệp), tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, CA tỉnh) phát hiện xe tải biển số 77C-183.08 do tài xế N.V.Đ. điều khiển có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định tài xế chở hàng vượt quá chiều cao cho phép. Với hành vi này, tài xế bị xử phạt 2,5 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm GPLX.

Ngoài ra, chủ phương tiện là DN tư nhân Xây dựng tổng hợp Anh Tuyền (xã Phù Cát) cũng bị lập biên bản xử phạt 10 triệu đồng do giao xe cho người làm công điều khiển vi phạm trật tự ATGT.

Cũng trong ngày 17-3, vào lúc 10 giờ 50 phút, tại km 46+900 QL 19B qua xã Bình Hiệp, lực lượng chức năng đã phát hiện xe ben biển số 77C-224.38 do tài xế P.M.C. điều khiển chở hàng rời có che bạt nhưng để rơi vãi vật liệu ra đường. Tài xế này đã bị xử phạt hành chính 3 triệu đồng.

Theo trung tá Võ Đặng Dũng - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT), mỗi ngày có hơn 300 xe ben vận chuyển đất phục vụ dự án. Tình trạng chở quá chiều cao không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn làm gia tăng tải trọng, khiến mặt đường nhanh xuống cấp.

Bên cạnh đó, việc để rơi vãi vật liệu gây bụi bẩn, tích tụ trên mặt đường, khi gặp nước dễ trơn trượt, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thời gian gần đây, đơn vị liên tục nhận phản ánh của người dân về các vụ té ngã do trơn trượt trên tuyến ĐT 638.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng CSGT đã lập biên bản gần 40 trường hợp xe chở đất với các lỗi chủ yếu như chở quá chiều cao, rơi vãi vật liệu, vi phạm tốc độ, đi sai làn đường… Tổng số tiền xử phạt là hơn 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, qua hình ảnh ghi nhận và phản ánh của người dân, lực lượng chức năng xử phạt nguội thêm 25 trường hợp với tổng số tiền hơn 388 triệu đồng.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Trưởng Phòng CSGT, nguyên nhân chính của các vi phạm là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận tài xế và chủ DN còn hạn chế. Vì vậy, lực lượng CSGT thường xuyên nhắc nhở các đơn vị vận tải, nhà thầu và chủ đầu tư thực hiện nghiêm các biện pháp đã cam kết, từ khâu bốc xếp, che chắn đến việc chấp hành quy định khi lưu thông.

Ông Nguyễn Minh Thắng - Chỉ huy công trường dự án của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO (1 trong 3 nhà thầu thi công dự án) - cho biết, đơn vị đang hợp đồng với 9 DN vận tải, tổng số gần 200 xe ben. Ngay từ đầu, nhà thầu đã quán triệt cho các chủ DN và tài xế, tuy nhiên, quá trình hoạt động vẫn để xảy ra vi phạm, nhất là các lỗi phóng nhanh, vượt ẩu. Nhà thầu đồng tình với việc xử lý vi phạm và đề nghị Phòng CSGT thông báo cụ thể các trường hợp vi phạm để có hình thức xử lý, thậm chí yêu cầu DN vận tải cho dừng hoạt động đối với trường hợp này.