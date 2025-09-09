Danh mục
Bắt 8 đối tượng ở xã Phú Thiện để điều tra hành vi gá bạc và đánh bạc

THÚY TRINH
(GLO)- Ngày 9-9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt giữ 8 đối tượng ở xã Phú Thiện để điều tra hành vi gá bạc và đánh bạc.

Trước đó, lúc 16 giờ 30 phút ngày 8-9, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã Phú Thiện phát hiện, bắt quả tang tại nhà đối tượng Phạm Văn Thăng (SN 1964, ở thôn Ia Jut, xã Phú Thiện) có 7 người đang tụ tập đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài liêng.

cac-doi-tuong-bi-bat-tren-chieu-bac-2879.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ trên chiếu bạc. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Các đối tượng đánh bạc gồm: Trần Văn Dần (SN 1986), Mai Văn Tám (SN 1991), Đinh Văn Điện (SN 1979), Đàm Vũ Minh (SN 1981), Nguyễn Văn Tình (SN 1989), Trần Văn Nguyên (SN 1980), Hoàng Tiến Dũng (SN 1990, cùng trú tại xã Phú Thiện).

Tang vật gồm 22,91 triệu đồng thu giữ trên chiếu bạc và trên người 7 đối tượng; 1 vở học sinh thể hiện việc cho vay tiền để sử dụng đánh bạc; 2 bộ bài tây đã qua sử dụng và một số tài liệu, đồ vật liên quan.

