Gia Lai: Xóa tụ điểm cờ bạc có nhiều phụ nữ tham gia

(GLO)- Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng để làm rõ hành vi đánh bạc, phần lớn trong số này là phụ nữ.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự cùng ở xã Biển Hồ gồm: Nguyễn Thị Phượng (SN 1968), Nguyễn Ngọc Thương (SN 1986), Đồng Thị Củm (SN 1973), Thạch Cao Thu (SN 1983), Nguyễn Thị Anh (SN 1970), Nguyễn Thị Ngọc Uyên (SN 2005), Huỳnh Thị Hòa (SN 1965).

Các đối tượng cờ bạc bị bắt quả tang. Ảnh: ĐVCC

Qua theo dõi, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) và Công an xã Biển Hồ phát hiện trên địa bàn xã Biển Hồ có nhóm đối tượng (hầu hết là nữ) thường tổ chức đánh bạc nên lập kế hoạch triệt xóa.

Sau thời gian theo dõi và mật phục, tối 14-11, lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra nhà bà Nguyễn Thị Phượng, bắt quả tang 7 đối tượng trên cùng 2 đối tượng Phan Thị Diệu (SN 1983, ở xã Ia Hrung) và Lê Thị Bích Thủy (SN 1987, ở xã Biển Hồ) đang đánh bạc bằng hình thức chơi xì lát thắng thua bằng tiền.

Tổ công tác thu giữ trên chiếu bạc hơn 20 triệu đồng và trên người các đối tượng hơn 35 triệu đồng, cùng một số tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định 9 đối tượng trên có hành vi đánh bạc. Tuy nhiên, Phan Thị Diệu và Lê Thị Bích Thủy đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, phạm tội lần đầu nên không bị tạm giữ hình sự.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.