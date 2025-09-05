Mất gần 870 triệu đồng từ chiêu lừa làm nhiệm vụ để nhận quà

(GLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh, điều tra vụ bà Đ.T.T.T. (SN 1961, trú phường Quy Nhơn Nam) phản ánh bị lừa đảo số tiền gần 870 triệu đồng, sau khi tham gia thực hiện nhiệm vụ qua mạng để nhận quà.

Trước đó, vào tối 3-9, Công an phường Quy Nhơn Nam tiếp nhận trình báo của bà T. về việc vừa bị các đối tượng không xác định lừa mất số tiền 868,9 triệu đồng.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 2-9, bà T. nhận được tin nhắn giới thiệu sản phẩm từ tài khoản Facebook có tên giống với nhãn hàng thời trang YODY. Khi xem nội dung tin nhắn, bà T. thấy hình ảnh chiếc vali đẹp mắt nên hỏi giá để mua thì được yêu cầu cung cấp số điện thoại.

Bà T. làm theo yêu cầu, sau đó đã bị dẫn dụ, đưa vào nhóm Zalo "tri ân khách hàng". Tiếp đến, bà được hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ online để nhận quà tặng ưu đãi bằng cách đánh giá sản phẩm, chuyển tiền để nhận về hoa hồng.

Trang giả mạo quà tặng YO.DY

Ban đầu, bà T. nghi ngờ, không đồng ý chuyển tiền nên bị cho ra khỏi nhóm.

Đến sáng 3-9, bà T. được các đối tượng đưa vào 1 nhóm Zalo khác và tiếp tục dụ dỗ hoàn thành nhiệm vụ, chuyển tiền để nhận quà ưu đãi là các sản phẩm của thương hiệu YODY.

Tin lời của các đối tượng, bà T. đã nhiều lần chuyển tiền đến số tài khoản chúng cung cấp. Đến khi đã chuyển số tiền lớn nhưng vẫn chưa nhận được tiền hoa hồng và quà tặng, bà T. nhận ra mình bị lừa nên đến cơ quan Công an trình báo.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo: Thời gian gần đây, lợi dụng việc nhãn hiệu thời trang YODY có chương trình tri ân khách hàng, các đối tượng đã lập các trang Facebook giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Chiêu trò của các đối tượng là sử dụng kịch bản tặng quà miễn phí để thu hút sự chú ý của các nạn nhân. Tiếp đến, chúng đánh vào lòng tham của nạn nhân để dụ dỗ tham gia thực hiện nhiệm vụ như đánh giá sản phẩm, xem clip, chuyển tiền để được nhận hoa hồng. Thực chất đây là kịch bản chúng giăng sẵn để từng bước đưa nạn nhân vào bẫy. Vì vậy, mọi người hết sức cảnh giác với các chiêu trò tặng quà, làm nhiệm vụ qua mạng.