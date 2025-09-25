(GLO)-Chiều 24-9, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT).

Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng và Giám đốc BHXH tỉnh Vũ Mạnh Chữ ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: M.H

Quy chế quy định rõ nội dung phối hợp trong việc đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi chính sách, pháp luật về BHYT. Đánh giá kết quả thực hiện công tác khám-chữa bệnh BHYT và các tồn tại, khó khăn, vướng mắc phát sinh, làm căn cứ để đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách BHYT. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các biện pháp để kiểm soát chi phí khám-chữa bệnh BHYT; sử dụng hiệu quả, tăng cường phòng-chống gian lận, trục lợi quỹ…

Sở Y tế và BHXH tỉnh Gia Lai cũng đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT.

Việc ký kết quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và BHXH tỉnh Gia Lai nhằm tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt chính sách BHYT. Đồng thời, mở rộng đối tượng tham gia, nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh BHYT và quản lý, sử dụng hợp lý quỹ BHYT.

Chiều cùng ngày, Sở Y tế và BHXH tỉnh Gia Lai giao ban công tác khám-chữa bệnh BHYT tháng 8-2025, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.