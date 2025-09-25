Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai

Ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MAI HOÀNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Chiều 24-9, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT).

phoi-hop-bao-hiem-y-te.jpg
Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng và Giám đốc BHXH tỉnh Vũ Mạnh Chữ ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: M.H

Quy chế quy định rõ nội dung phối hợp trong việc đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi chính sách, pháp luật về BHYT. Đánh giá kết quả thực hiện công tác khám-chữa bệnh BHYT và các tồn tại, khó khăn, vướng mắc phát sinh, làm căn cứ để đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách BHYT. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các biện pháp để kiểm soát chi phí khám-chữa bệnh BHYT; sử dụng hiệu quả, tăng cường phòng-chống gian lận, trục lợi quỹ…

Sở Y tế và BHXH tỉnh Gia Lai cũng đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT.

Việc ký kết quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và BHXH tỉnh Gia Lai nhằm tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt chính sách BHYT. Đồng thời, mở rộng đối tượng tham gia, nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh BHYT và quản lý, sử dụng hợp lý quỹ BHYT.

Chiều cùng ngày, Sở Y tế và BHXH tỉnh Gia Lai giao ban công tác khám-chữa bệnh BHYT tháng 8-2025, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khảo sát địa điểm được quy hoạch xây dựng một số dự án của xã An Lão.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn là nền tảng đưa địa phương phát triển

Thời sự

(GLO)- Phát biểu tại buổi làm việc với 4 xã: An Hòa, An Lão, An Vinh và An Toàn vào ngày 21-9, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đặt ra yêu cầu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp với tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó.

null