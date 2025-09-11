Giao lưu trực tuyến về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế-điểm tựa an sinh

Phát biểu khai mạc, ông ông Trần Ngọc Tuấn-Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Thời gian qua, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo, ngành BHXH chủ động đa dạng hình thức truyền thông, tư vấn để chính sách đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp.

Đại diện các phòng, ban chuyên môn thuộc BHXH tỉnh trả lời câu hỏi của người dân và DN tại buổi giao lưu trực tuyến. Ảnh: An Phương

Chương trình giao lưu trực tuyến lần này là kênh thông tin thiết thực, trực tiếp giải đáp các điểm mới trong Luật BHXH năm 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, đồng thời đánh giá hiệu quả thực thi chính sách an sinh trên địa bàn.

Tại buổi giao lưu, Ban tổ chức đã tư vấn, giải đáp 64 câu hỏi của công dân liên quan đến Luật BHXH năm 2024 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Hoạt động này không chỉ giúp tháo gỡ vướng mắc kịp thời mà còn khẳng định quyết tâm của BHXH tỉnh Gia Lai trong nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.