Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Giao lưu trực tuyến về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế-điểm tựa an sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
AN PHƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 10-9, BHXH tỉnh phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tổ chức giao lưu trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh với chủ đề “Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) - điểm tựa an sinh”.

Phát biểu khai mạc, ông ông Trần Ngọc Tuấn-Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Thời gian qua, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo, ngành BHXH chủ động đa dạng hình thức truyền thông, tư vấn để chính sách đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp.

giao-luu-truc-tuyen-bhxh.jpg
Đại diện các phòng, ban chuyên môn thuộc BHXH tỉnh trả lời câu hỏi của người dân và DN tại buổi giao lưu trực tuyến. Ảnh: An Phương

Chương trình giao lưu trực tuyến lần này là kênh thông tin thiết thực, trực tiếp giải đáp các điểm mới trong Luật BHXH năm 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, đồng thời đánh giá hiệu quả thực thi chính sách an sinh trên địa bàn.

Tại buổi giao lưu, Ban tổ chức đã tư vấn, giải đáp 64 câu hỏi của công dân liên quan đến Luật BHXH năm 2024 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Hoạt động này không chỉ giúp tháo gỡ vướng mắc kịp thời mà còn khẳng định quyết tâm của BHXH tỉnh Gia Lai trong nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Người dân Ia Ko mong sớm được đầu tư hạ tầng giao thông

Người dân Ia Ko mong sớm được đầu tư hạ tầng giao thông

Đời sống

(GLO)- Nhiều tuyến đường xuống cấp cộng với ngầm tràn thường xuyên bị chia cắt trong mùa mưa khiến việc đi lại của người dân làng Vel và làng Sur A (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) gặp nhiều khó khăn. Bà con kỳ vọng Nhà nước sớm đầu tư cầu, đường kiên cố để việc đi lại bảo đảm an toàn, thuận tiện hơn.

Khi phụ nữ tìm niềm vui từ cộng đồng

Khi phụ nữ tìm niềm vui từ cộng đồng

Đời sống

(GLO)- Ngày nay, khá nhiều phụ nữ không chỉ chăm lo gia đình mà khi có điều kiện họ còn chủ động tìm kiếm niềm vui và sự cân bằng trong cuộc sống thông qua nhiều hoạt động rèn luyện có tính hội nhóm, cộng đồng như tập yoga, đọc sách, sinh hoạt nhóm hay vận động ngoài trời.

Tặng quà cho học sinh nghèo ở xã Ia Púch và Chư Pưh

Tặng quà cho học sinh nghèo ở xã Ia Púch và Chư Pưh

Từ thiện

(GLO)- Ngày 7-9, tại Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng (xã Ia Púch), Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Minh Triết (trực thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) đã tổ chức chương trình trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm học 2025-2026.

Làng phong nơi biên giới và khát vọng đổi đời

Làng phong nơi biên giới và khát vọng đổi đời

Đời sống

(GLO)- Từng là nơi biệt lập của những phận đời bị xa lánh vì căn bệnh phong, nay làng Tang (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai) đã khoác lên mình diện mạo mới, đời sống bà con dần khởi sắc. Tuy vậy, việc vượt qua mặc cảm để tìm kiếm việc làm, vươn lên thoát nghèo vẫn là trăn trở của ngôi làng đặc biệt này.

Hai tấm gương sáng từ lao tù đến đời thường

Hai tấm gương sáng từ lao tù đến đời thường

Đời sống

(GLO)- Trong những năm tháng tù đày tàn khốc, giữa đòn roi và bóng tối, nhiều chiến sĩ cách mạng vẫn giữ trọn khí tiết. Chính nơi “địa ngục trần gian”, ý chí kiên trung ấy được hun đúc, để hôm nay trở thành ký ức hào hùng, tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

Triển khai thi hành Luật Lưu trữ nhằm bảo đảm thực hiện thống nhất, hiệu quả trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Phương Duyên

Gia Lai triển khai thi hành Luật Lưu trữ 2024

Xã hội

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND triển khai thi hành Luật Lưu trữ 2024 và các văn bản hướng dẫn nhằm bảo đảm thực hiện thống nhất, hiệu quả trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Xót thương hoàn cảnh em Đánh bị xơ gan

Xót thương hoàn cảnh em Đánh bị xơ gan

Xã hội

(GLO)- Ở tuổi 12, lẽ ra phải được vô tư đến trường, tung tăng nô đùa cùng bè bạn nhưng em Đánh (SN 2013, trú tại làng Kó, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) lại đang phải chống chọi với căn bệnh xơ gan quái ác. Cơ thể em gầy guộc, bụng phình to và đi lại khó khăn.

null