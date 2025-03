Ia O-Điểm sáng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã bám sát cơ sở, triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân địa phương.

Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm

Ngày 22-3-2024, ông L.V.D. (làng Kloong, xã Ia O) đến trình báo Công an xã về việc 1 con bê của gia đình bị mất trộm có nhiều điểm tương đồng với con bê mà 1 hộ dân ở làng Bía (xã Ia Chía, huyện Ia Grai) đang nuôi và 1 con bò của gia đình vừa chết bất thường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Ia O xác định Phí Văn Quyết (SN 1984, trú tại làng Kloong) có biểu hiện nghi vấn nên đã mời lên trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Quyết khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào ngày 18-3, thấy con bê của nhà ông D. đi lạc nên Quyết dùng dao cắt đuôi và chở sang làng Bía bán. Đến ngày 21-3, Quyết lên rẫy của ông D. rồi giết chết con bò mẹ.

Năm 2024, trên địa bàn xã Ia O đã xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 1 vụ vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm; 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; 1 vụ trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản; 1 vụ trộm cắp tài sản và cướp tài sản; 1 vụ đánh bạc.

Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/HU ngày 31-1-2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chuyển hóa địa bàn, xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”, Công an xã tiến hành rà soát, gọi hỏi, răn đe, kiểm tra nhanh chất cấm và phát hiện 9 đối tượng dương tính với ma túy đá. Công an xã đã lập hồ sơ đưa 3 đối tượng đi cai nghiện ma túy bắt buộc. Ngoài ra, Công an xã còn thu hồi được 13 khẩu súng tự chế và 1 khẩu súng CKC.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: T.D

Thiếu tá Trần Viết Hùng-Trưởng Công an xã Ia O-cho hay: “Từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn xã không ghi nhận vụ phạm pháp hình sự, an ninh trật tự (ANTT) và không xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Trong quý I-2025, đơn vị cũng đã gọi hỏi, răn đe 30 đối tượng có tiền án, tiền sự và thanh-thiếu niên hư hỏng cư trú trên địa bàn.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức 5 buổi tuyên truyền tập trung về âm mưu của các thế lực thù địch, phương thức hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, đơn vị phối hợp với Đội công tác địa bàn Đồn Biên phòng Ia O và Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức 8 lượt kiểm tra cư trú trên khu vực biên giới kết hợp vận động người dân giao nộp 2 khẩu súng tự chế các loại”.

Nỗ lực giữ bình yên biên giới

Với sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Công an xã, thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn được giữ ổn định. Ông Hà Văn Nam (làng Dăng) chia sẻ: “Từ khi đưa Công an chính quy xuống xã làm việc, tình hình ANTT trên địa bàn chuyển biến tích cực. Vào ban đêm, Công an xã thường xuyên cử lực lượng tuần tra nên các vụ trộm cắp, nhất là trộm cắp nông sản giảm hẳn. Bên cạnh đó, người dân cũng được Công an xã cung cấp nhiều kiến thức pháp luật bổ ích để nâng cao trình độ nhận thức”.

Chủ tịch UBND xã Siu Nghiệp cho hay: Lực lượng Công an xã đã tham mưu giúp Đảng ủy, UBND xã triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Năm 2024, Công an xã được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng-chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Đến nay, 9/9 thôn, làng của xã đạt chuẩn an toàn về ANTT, trật tự xã hội.

Công an xã Ia O tuần tra, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định của pháp luật. Ảnh: V.H

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thiếu tá Trần Viết Hùng thông tin: Công an xã sẽ tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, nắm chắc diễn biến tình hình ANTT, không để xảy ra điểm nóng phức tạp về ANTT.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra đăng ký tạm trú tạm vắng, kịp thời phát hiện những đối tượng vi phạm pháp luật lẩn trốn trên địa bàn và gọi hỏi, răn đe, giáo dục, đặc biệt là các đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.