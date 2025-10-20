Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Khai mạc triển lãm nữ họa sĩ Bắc - Trung - Nam

LAM NGUYÊN
(GLO)- Sáng 20-10, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với Bảo tàng Pleiku khai mạc triển lãm nữ họa sĩ Bắc - Trung - Nam với chủ đề “Về miền đất đỏ”.

Tham dự triển lãm có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, lãnh đạo các sở, ngành cùng 30 nữ họa sĩ trong cả nước.

cff209426c8de1d3b89c.jpg
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Lam Nguyên

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nữ họa sĩ đã cùng đóng góp để làm nên một sự kiện văn hóa đáng nhớ tại Gia Lai đúng vào dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Gia Lai là nơi hội tụ cả rừng và biển, mở ra cơ hội mới cho sự phát triển văn hóa và du lịch bền vững. Tỉnh luôn ủng hộ các hoạt động do Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai tổ chức, đồng thời mong muốn có nhiều chương trình đặc sắc hơn nữa với mục tiêu lấy văn hóa làm nền tảng và động lực phát triển của tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ hy vọng các họa sĩ từ mọi miền đất nước sẽ chọn Gia Lai làm điểm đến sáng tác nhằm quảng bá vẻ đẹp và con người mến khách của vùng đất này.

cd009b2dfbe376bd2ff2.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa trái) tham quan triển lãm. Ảnh: Lam Nguyên

Triển lãm “Về miền đất đỏ” là năm thứ 11 sân chơi của các nữ họa sĩ trong cả nước được tổ chức, và đây là lần đầu tiên hành trình nghệ thuật này đặt chân đến Gia Lai.

Tại triển lãm, công chúng yêu nghệ thuật có dịp giao lưu với các cây cọ nữ có tiếng, chiêm ngắm loạt tác phẩm với nhiều phong cách khác nhau, đa dạng về chất liệu (sơn dầu, sơn mài, lụa, giấy dó...) và chủ đề (phong cảnh, tĩnh vật, chân dung, sinh hoạt đời thường, lễ hội…). Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 10-11-2025.

6499982d86e20bbc52f3.jpg
Các em học sinh giao lưu, chụp ảnh lưu niệm cùng các nữ họa sĩ. Ảnh: Lam Nguyên
null