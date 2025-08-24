Hỗ trợ 250 triệu đồng cho 4 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

(GLO)- Ngày 23-8, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các nhà hảo tâm đã đến thăm, tặng quà cho 4 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị 250 triệu đồng.

Bốn trường hợp được Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai hỗ trợ lần này gồm: Bà Lê Thị Tuyết Mai (xã Tuy Phước Đông), là người khuyết tật nuôi 3 con ăn học, được hỗ trợ 50 triệu đồng cùng 1 bộ máy vi tính và máy lọc nước; bà Lê Thị Hết (xã Tuy Phước), một mình nuôi chồng bị liệt và 2 con nhỏ, được hỗ trợ 50 triệu đồng, 1 bộ bàn ghế học sinh và 1 bộ máy vi tính; bà Lê Thị Sinh (78 tuổi, ở thôn Quang Hy, xã Tuy Phước), tuổi cao nhưng phải chăm con bệnh nặng và cháu nhỏ bệnh tật, được hỗ trợ 50 triệu đồng, 1 bộ máy vi tính, quạt nước và bếp ga; bà Võ Thị Mỹ Trang (xã Tuy Phước Tây) được hỗ trợ 50 triệu đồng cùng 1 xe đạp điện.

Đại diện Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cùng nhà hảo tâm trao bảng tượng trưng hỗ trợ cho bà Mai. Ảnh: ĐVCC

Đại diện Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cùng nhà hảo tâm trao bảng tượng trưng hỗ trợ cho bà Sinh. Ảnh: ĐVCC

Nguồn hỗ trợ là sự động viên kịp thời, giúp các gia đình vơi bớt phần nào khó khăn, tiếp thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.