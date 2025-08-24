Hỗ trợ 250 triệu đồng cho 4 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Bốn trường hợp được Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai hỗ trợ lần này gồm: Bà Lê Thị Tuyết Mai (xã Tuy Phước Đông), là người khuyết tật nuôi 3 con ăn học, được hỗ trợ 50 triệu đồng cùng 1 bộ máy vi tính và máy lọc nước; bà Lê Thị Hết (xã Tuy Phước), một mình nuôi chồng bị liệt và 2 con nhỏ, được hỗ trợ 50 triệu đồng, 1 bộ bàn ghế học sinh và 1 bộ máy vi tính; bà Lê Thị Sinh (78 tuổi, ở thôn Quang Hy, xã Tuy Phước), tuổi cao nhưng phải chăm con bệnh nặng và cháu nhỏ bệnh tật, được hỗ trợ 50 triệu đồng, 1 bộ máy vi tính, quạt nước và bếp ga; bà Võ Thị Mỹ Trang (xã Tuy Phước Tây) được hỗ trợ 50 triệu đồng cùng 1 xe đạp điện.
Nguồn hỗ trợ là sự động viên kịp thời, giúp các gia đình vơi bớt phần nào khó khăn, tiếp thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.