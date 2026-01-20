Ấm lòng từ “xe bánh mì 0 đồng” cho bệnh nhi

(GLO)- Khi sương sớm còn giăng mờ trên phố núi Pleiku, trước cổng Bệnh viện Nhi tỉnh (phường Pleiku), chiếc xe chở bánh mì quen thuộc của Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai lại lặng lẽ dừng bánh.

Những phần ăn sáng được các thành viên Câu lạc bộ trao tận tay bệnh nhi hoặc người nhà, mở đầu cho một ngày mới ấm áp sẻ chia.

“Xe bánh mì 0 đồng” của Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai có mặt ở Bệnh viện Nhi tỉnh sáng thứ sáu hằng tuần. Ảnh: N.Duy

Giữa bộn bề lo toan nơi hành lang bệnh viện, nơi nhiều gia đình phải gồng mình chống chọi với bệnh tật và chi phí điều trị kéo dài, một ổ bánh mì nóng cùng hộp sữa buổi sớm đôi khi mang đến nhiều ý nghĩa động viên, sẻ chia hơn nhiều so với giá trị vật chất.

Từ những điều giản dị ấy, mô hình “Xe bánh mì 0 đồng” của CLB Máu nóng Gia Lai (phường Pleiku) đã âm thầm lan tỏa hơi ấm nhân ái, trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều bệnh nhi và gia đình trong hành trình điều trị.

Mô hình này đã được CLB Máu nóng Gia Lai khởi động từ tháng 10-2023. Đến nay, chương trình đã duy trì đều đặn trao tặng khoảng hơn 500 ổ bánh mì hamburger và hộp sữa tươi vào sáng thứ Sáu hằng tuần. Toàn bộ kinh phí đều đến từ sự chung tay của các nhà hảo tâm và tấm lòng sẻ chia của cộng đồng.

Anh Trần Vũ-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai, trao bánh mì và sữa cho bệnh nhi. Ảnh: Ngọc Duy

Anh Trần Vũ, Chủ nhiệm CLB Máu nóng Gia Lai, chia sẻ: “Khi nghĩ đến các cháu nhỏ đang điều trị và những gia đình còn nhiều vất vả, anh em trong CLB luôn động viên nhau cố gắng từ khâu vận động nguồn lực đến dậy sớm vận chuyển bánh mì và sữa đến phát ở bệnh viện, để mô hình này không bị gián đoạn”.

Đồng hành cùng chương trình từ những ngày đầu, chị Hoàng Thị Xuyến Như (phường Pleiku), tình nguyện viên của CLB Máu nóng Gia Lai, bày tỏ: “Mỗi lần trao bánh mì, sữa, tôi đều cảm nhận rõ giá trị của mỗi việc sẻ chia dù nhỏ, giúp các cháu có bữa sáng mà còn mang đến niềm vui nho nhỏ, tạo động lực để bệnh nhi tiếp tục điều trị. Điều này khiến chúng tôi gắn bó lâu dài với CLB để góp sức nhiều hơn cho cộng đồng”.

Anh Thương (SN 1990, người Bana, xã Đak Đoa) bế con trai 2 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh đến nhận bánh mì và sữa. Cháu bé bị động kinh từ khi mới sinh, phải điều trị dài ngày. Gia đình anh sống bằng việc làm thuê, cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Anh Thương chia sẻ: “Con tôi phải nằm viện thường xuyên, chi phí vì thế cũng tăng lên. Sáng thứ sáu, nhận được ổ bánh mì và hộp sữa nghĩa tình, con tôi no bụng còn tôi cũng ấm lòng”.

Em Huynh (người Jrai, 11 tuổi, xã Đức Cơ) bị bệnh tật phải nhập viện nhiều đợt. Chị Rơ Mah Byil (SN 1974, mẹ của em Huynh) chia sẻ: “Gia đình tôi làm nông, thu nhập không ổn định. Những suất bánh mì và sữa buổi sáng mang ý nghĩa thiết thực, phù hợp với các cháu nhỏ”.

Theo ông Hoàng Ngọc Thành - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh, mô hình “Xe bánh mì 0 đồng” đã trở thành hình ảnh quen thuộc, lặng lẽ nhưng bền bỉ; không chỉ trao đi bữa sáng giản dị, mà còn gieo vào lòng người niềm tin về sự tử tế giữa đời thường. Khi những tấm lòng thiện nguyện gặp được đúng nơi cần sẻ chia, giá trị nhân văn được nhân lên, nuôi dưỡng tinh thần cộng đồng và làm ấm thêm nhịp sống phố núi Pleiku bằng những việc làm nhỏ mà nghĩa lớn.

“Tôi mong muốn mô hình tiếp tục được duy trì, lan tỏa để ngày càng có thêm nhiều bệnh nhi, gia đình khó khăn nhận được sự sẻ chia từ cộng đồng”-ông Thành nói.