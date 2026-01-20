Tập trung bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn

(GLO)- Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán 2026, lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai đang quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Linh hoạt giải pháp phù hợp với từng địa bàn

Xã Ia Pa có 68,8% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, Công an xã triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) sát thực tiễn, trong đó, tuyên truyền pháp luật được xác định là giải pháp trọng tâm, thực hiện linh hoạt theo từng nhóm đối tượng và không gian sinh hoạt của người dân.

Nội dung phổ biến pháp luật được lồng ghép trong sinh hoạt thôn làng, điểm nhóm tôn giáo, trường học và hoạt động của các hội, đoàn thể, giúp người dân dễ tiếp cận, dễ tiếp thu. Riêng đối với thanh thiếu niên tại các thôn, làng tiềm ẩn nguy cơ vi phạm, Công an xã tổ chức tuyên truyền cá biệt, góp phần định hướng hành vi, phòng ngừa vi phạm từ sớm.

Công tác tuần tra vũ trang được lực lượng Công an tăng cường nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: K.A

Bên cạnh đó, Công an xã chú trọng tuần tra, kiểm soát địa bàn để nắm tình hình, nhất là vào ban đêm. Từ giữa tháng 12-2025 đến nay, đơn vị đã tổ chức 27 lượt tuần tra đêm, qua đó phát hiện 14 trường hợp vi phạm và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo trung tá Phạm Quang Long - Trưởng Công an xã Ia Pa, trên cơ sở rà soát toàn diện địa bàn, đối tượng, lực lượng Công an xã thực hiện nắm chắc người, nắm chắc hộ, chủ động quản lý chặt chẽ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

“Chúng tôi chú trọng nắm tình hình từ sớm, ngay tại thôn, làng, kiên quyết không để xảy ra các vụ việc phức tạp, tụ tập đông người gây mất ANTT, nhất là trong những thời điểm nhạy cảm. Cùng với đó, công tác theo dõi, đấu tranh trên không gian mạng được tăng cường, góp phần bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực” - Trung tá Phạm Quang Long nhấn mạnh.

Là địa bàn cửa ngõ đô thị Quy Nhơn, xã Tuy Phước có 2 tuyến quốc lộ và ga tàu đi qua, mật độ người và phương tiện lớn, tính chất di biến động cao, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh phức tạp về ANTT, nhất là trong thời điểm giáp Tết và các sự kiện chính trị quan trọng.

Do đó, Công an xã Tuy Phước tập trung quản lý chặt tuyến, địa bàn và thời điểm, chủ động tổ chức tuần tra khép kín, kiểm soát các khu vực trọng điểm; rà soát, quản lý các nhóm đối tượng có biểu hiện vi phạm, đối tượng tạm trú, vãng lai; phối hợp chặt chẽ với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở để kịp thời nắm tình hình, phát hiện và xử lý vi phạm ngay từ ban đầu, kiên quyết không để hình thành điểm nóng, phức tạp về ANTT.

Trong khi đó, Công an phường Quy Nhơn Nam lại triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng triệt xóa các tụ điểm, đối tượng nghi vấn liên quan đến ma túy. Tính từ đầu đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đến nay, Công an phường đã phát hiện, điều tra làm rõ 9 vụ/13 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Tạo thế trận kiểm soát đồng bộ

Xác định bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dịp Tết Nguyên đán 2026 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp theo hướng chủ động, quyết liệt, xây dựng thế trận kiểm soát chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Lực lượng Công an xã Ia Pa chủ động gặp gỡ, tuyên truyền răn đe đối với các trường hợp thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, Công an tỉnh chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT, tập trung vào những lĩnh vực trọng yếu như an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng. Các lực lượng nghiệp vụ được giao nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền sai trái, xuyên tạc, lợi dụng sự kiện chính trị để gây mất ổn định.

Trong đó, Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông huyết mạch, khu vực trung tâm, địa bàn giáp ranh, khu dân cư đông người và các điểm tiềm ẩn phức tạp. Việc bố trí lực lượng được triển khai linh hoạt theo tuyến, địa bàn và thời gian trọng điểm, kết hợp tuần tra công khai, vũ trang với biện pháp nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, răn đe.

Nhờ đó, từ giữa tháng 12-2025 đến nay, nhiều vụ việc đã được phát hiện, ngăn chặn kịp thời; tỷ lệ khám phá án đạt hơn 86%; nhiều vụ án được điều tra khám phá trong vòng 24 giờ.

Theo thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh, bảo đảm ANTT là nhiệm vụ xuyên suốt của toàn lực lượng và trong giai đoạn cao điểm này càng phải được thực hiện với tinh thần chủ động cao nhất, lấy phòng ngừa là chính, nắm chắc tình hình từ sớm, từ cơ sở.

“Mọi vấn đề phát sinh phải được phát hiện, xử lý ngay tại địa bàn, không để tích tụ thành điểm nóng, phức tạp. Do đó, các phương án phải được triển khai đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến xã, phường, tạo thế trận đồng bộ và hiệu quả” - Thiếu tướng Lê Quang Nhân nhấn mạnh.