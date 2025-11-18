Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, chúc mừng Trường Chính trị tỉnh và Trường THPT chuyên Hùng Vương

(GLO)- Chiều 18-11, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường Chính trị tỉnh và Trường THPT chuyên Hùng Vương nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025).

Đi cùng đoàn có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đến thăm Trường Chính trị tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã trân trọng gửi lời chúc mừng tới tập thể nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà nhà trường đạt được trong đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho tỉnh nhà.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 5 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng tập thể Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: T.N

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Trường Chính trị tỉnh tiếp tục khắc phục mọi khó khăn trong bối cảnh sau sáp nhập; tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm thực tiễn, coi đây là điểm then chốt để nâng tầm chất lượng đào tạo.

Đồng chí Rah Lan Chung cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy môi trường làm việc chuẩn mực, kỷ cương, đoàn kết trong tập thể trường. Đề nghị tập thể nhà trường bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, tích cực đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phương châm gắn lý luận với thực tiễn, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai chúc mừng tập thể trường Chính trị tỉnh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: T.N

Ghi nhận những ý kiến của nhà trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết: Thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, lãnh đạo tỉnh sẽ luôn dành sự quan tâm đặc biệt và tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang-thiết bị dạy học, công nghệ thông tin, nguồn nhân lực cho trường. Những định hướng liên quan đến nghị quyết này, tỉnh sẽ có kế hoạch cụ thể để triển khai trong thời gian tới để trường hoạt động ổn định và phát triển.

Tại Trường THPT chuyên Hùng Vương, đồng chí Rah Lan Chung ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và thành tích nổi bật của nhà trường trong thời gian qua, đặc biệt là đóng góp trong công tác phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo học sinh giỏi cho tỉnh.

Đồng chí Rah Lan Chung khẳng định đây là một trong những đơn vị giáo dục mũi nhọn, giữ vai trò quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng hoa và quà cho tập thể Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: Quang Trương

Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường; đồng thời bày tỏ mong muốn đội ngũ thầy cô tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, góp phần đưa chất lượng giáo dục của nhà trường và của tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển vững chắc.

Ban Giám hiệu và các thầy cô giáo Trường THPT chuyên Hùng Vương chụp hình lưu niệm cùng đoàn công tác. Ảnh: Quang Trương

Thay mặt cấp ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường, Hiệu trưởng Lê Thị Thu trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành đối với sự phát triển của nhà trường.

Hiệu trưởng nhà trường khẳng định đây là nguồn động viên to lớn để tập thể sư phạm tiếp tục đoàn kết, nỗ lực giữ vững thành tích đã đạt được và phấn đấu gặt hái nhiều kết quả nổi bật hơn trong những năm tiếp theo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh Gia Lai.