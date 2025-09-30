Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Lắng đọng đêm nhạc tri âm cùng nhạc sĩ Ngô Tín

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Tối 29-9, tại Trung tâm dịch vụ-bến tàu du lịch Tocepo (phường Quy Nhơn) đã diễn ra đêm nhạc tri âm cùng nhạc sĩ Ngô Tín với chủ đề “Mai ta về”.

Đây là dịp để bạn bè, người thân và khán giả quê nhà gửi gắm tình cảm và lan tỏa những sáng tác sâu lắng, thấm đẫm tình yêu quê hương của tác giả ca khúc nổi tiếng Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ.

nhac-si-ngo-tin-5.jpg
Đông đảo khán giả tham dự đêm nhạc tri âm cùng nhạc sĩ Ngô Tín. Ảnh: H.V

Tham gia chương trình có các ca sĩ đến từ Quy Nhơn, Nha Trang, Đắk Lắk cùng một số giọng ca không chuyên, tự nguyện góp mặt vì tình yêu và sự trân quý dành cho nhạc sĩ Ngô Tín. Chính sự hội tụ này đã mang lại cho đêm nhạc một không gian ấm áp, gần gũi và lắng đọng cảm xúc.

Chị Đào Sanh-một trong số những người tham gia tổ chức đêm nhạc-chia sẻ: “Cả hai vợ chồng nhạc sĩ Ngô Tín đều đang chống chọi với bệnh ung thư, nên sau khi trao đổi cùng gia đình, chúng tôi quyết định tổ chức đêm nhạc hôm nay. Đây như một món quà tinh thần gửi tặng vợ chồng nhạc sĩ, hy vọng những tình cảm yêu thương chân thành này sẽ tiếp thêm năng lượng tích cực để anh chị vượt qua căn bệnh hiểm nghèo”.

Ca sĩ Khánh Dũng-người thể hiện ca khúc "Nhạt nắng chiều Quy Nhơn" trong đêm nhạc-bày tỏ: “Âm nhạc của nhạc sĩ Ngô Tín chứa đựng nhiều tâm tình, nỗi niềm. Chính sự gần gũi, đồng cảm khiến tôi dành tình cảm đặc biệt cho những tác phẩm của anh”.

nhac-si-ngo-tin-4.jpg
Ca sĩ Khánh Dũng trình bày ca khúc "Nhạt nắng chiều Quy Nhơn". Ảnh: H.V

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Quy Nhơn, nhạc sĩ Ngô Tín dù đang ở xa nhưng luôn đau đáu nỗi nhớ quê hương. Từ cảm xúc ấy, ca khúc Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ đã ra đời. Tác phẩm này đã nhiều lần vang lên trên các sân khấu, phòng trà trong và ngoài nước.

nhac-si-ngo-tin-3.jpg
Ca khúc Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ vang lên đầy cảm xúc qua tiếng hát của giọng ca Lê Thu. Ảnh: H.V

Chia sẻ tại đêm nhạc qua kết nối trực tuyến, nhạc sĩ Ngô Tín xúc động nói: “Nếu Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ như lời tâm sự của người con xa xứ, chan chứa những hoài niệm, tôi tiếp tục viết về nơi này trong tình yêu đôi lứa qua ca khúc Nhạt nắng chiều Quy Nhơn. Tôi trân trọng tình yêu âm nhạc và sự gắn bó mà bạn bè đã dành cho mình. Nếu còn sống, còn tồn tại, tôi vẫn sẽ tiếp tục viết về Quy Nhơn-nơi thân thương của tôi”.

nhac-si-ngo-tin-2.jpg
Thông qua kết nối trực tuyến, nhạc sĩ Ngô Tín bày tỏ niềm xúc động với những người làm chương trình và khán giả. Ảnh: H.V
nhac-si-ngo-tin-6.jpg
Nhạc sĩ Ngô Tín. Ảnh: NVCC

Nhạc sĩ Ngô Tín (SN 1954) lớn lên và học tập ở Quy Nhơn (Bình Định cũ) nên mảnh đất này luôn in đậm trong tâm trí của ông. Ông là một trong những tay guitar hàng đầu ở hải ngoại theo phong cách Classical và Flamenco.

Đến nay, ông đã có trên 200 ca khúc, nhiều trong số đó được thể hiện bởi những giọng ca hàng đầu như Tuấn Ngọc, Vũ Khanh, Ý Lan, Lệ Thu, Thanh Lan, Carol Kim, Nhật Hạ, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Lân Nhã… Một trong những sáng tác của ông được nhiều người rất yêu thích là Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Rộn ràng trung thu

Gia Lai: Rộn ràng trung thu

Văn hóa

(GLO)-Trung thu đang đến gần, không khí tập luyện và làm lân ở một số nơi ở trở nên sôi nổi. Người tỉ mỉ chế tác từng chiếc đầu lân, người hăng say luyện tập, góp phần giữ gìn truyền thống và mang niềm vui đến cho thiếu nhi.

Nhà thơ Ngô Thanh Vân: Đường văn chạm vào trái tim, thành tình yêu biết hát

Nhà thơ Ngô Thanh Vân: Đường văn chạm vào trái tim, thành tình yêu biết hát

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Hơn 20 năm nuôi mộng văn chương, nhà thơ Ngô Thanh Vân đã trình làng 5 tập thơ, 2 tập truyện ngắn, 2 tập tản văn. Với chị, khi đường văn chạm vào trái tim sẽ trở thành tình yêu biết hát bởi mong muốn của người viết là được đồng hành với bạn đọc bằng những điều bình dị, chân thành nhất.

Ngọt thơm hương vị bánh dân gian

Ngọt thơm hương vị bánh dân gian

Văn hóa

(GLO)- Nhân lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233 (1792-2025), ngày 19-9, tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai), Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức hội thi “Làm bánh dân gian”.

EXPO 2025: Phô diễn vẻ đẹp tâm hồn xứ sở

EXPO 2025: Phô diễn vẻ đẹp tâm hồn xứ sở

Văn hóa

(GLO)- Từ chỗ “xuất khẩu” thành công sắc màu thổ cẩm, tiếng cồng chiêng và võ cổ truyền, đoàn nghệ nhân và vận động viên Gia Lai tham gia Triển lãm Thế giới 2025 (EXPO 2025) tại Nhật Bản đã phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp của tâm hồn xứ sở.

Ghè Tây Nguyên chứa đựng rất nhiều câu chuyện thú vị. Ảnh: Phương Duyên

Nghe ghè kể chuyện nhân sinh…

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Ghè (còn gọi là ché) là một trong những vật dụng gần như không thể thiếu trong đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Từ chất liệu chế tác, kích thước đến kiểu dáng tai ghè, đặc biệt là hoa văn đều ẩn chứa những câu chuyện thú vị.

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

Văn hóa

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

Mùa thu hát trên đồi

Mùa thu hát trên đồi

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Phố núi Pleiku vẫn hằng lưu nhớ trong tâm trí nhiều người với một ngày đi qua bốn mùa đậm đà hương sắc. Ngày qua ngày, sắc thu chín đượm trên phố nhỏ. Mỗi sớm mai hay lúc muộn chiều, ngồi nơi gác nhỏ, nghe mùa thu hát trên đồi, tôi lại thấy yêu hơn cuộc sống này.

Thắp lên lời thơ quê xứ

Thắp lên lời thơ quê xứ

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Giữa thời đại ngổn ngang những thanh âm đô thị, giữa nhịp sống hối hả dễ bào mòn gốc rễ bản thể, tập thơ Cồn quê xứ (NXB Hội Nhà văn, 2025) vừa ra mắt bạn đọc đầu tháng 7-2025 như một vọng âm dịu dàng từ đất mẹ, khiến ta như lắng lại...

Chuyện quanh gian bếp nhà Ma Hoa

Chuyện quanh gian bếp nhà Ma Hoa

Văn hóa

(GLO)- Nhiều năm qua, căn bếp của già làng Kpă Jao-người trong buôn vẫn quen gọi là Ma Hoa (buôn Chính Hòa, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) dần trở thành bảo tàng sống, lưu giữ ký ức về đời sống, văn hóa, gợi lại thanh âm của bao mùa lễ hội đã qua.

Giải mã 'năm số 9'

Giải mã 'năm số 9'

Văn học - Nghệ thuật

Trào lưu “năm số 9” hay "năm thế giới số 9" bùng nổ trong ngày 9/9. Không chỉ nhiều bạn trẻ hưởng ứng, chia sẻ những bài học, chiêm nghiệm của bản thân mà nhiều nghệ sĩ Việt cũng hưởng ứng.

Dấu ấn nhiếp ảnh trẻ ở sân chơi quốc gia

Dấu ấn nhiếp ảnh trẻ ở sân chơi quốc gia

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Tham gia Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2025, các tay máy Gia Lai đã đạt giải thưởng cao hoặc có tác phẩm được chọn triển lãm, củng cố kỳ vọng về lứa nghệ sĩ kế thừa với tố chất trẻ trung, tư duy nhanh nhạy và cực kỳ nghiêm túc trong sáng tạo nghệ thuật.

null