Lắng đọng đêm nhạc tri âm cùng nhạc sĩ Ngô Tín

Đây là dịp để bạn bè, người thân và khán giả quê nhà gửi gắm tình cảm và lan tỏa những sáng tác sâu lắng, thấm đẫm tình yêu quê hương của tác giả ca khúc nổi tiếng Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ.

Đông đảo khán giả tham dự đêm nhạc tri âm cùng nhạc sĩ Ngô Tín. Ảnh: H.V

Tham gia chương trình có các ca sĩ đến từ Quy Nhơn, Nha Trang, Đắk Lắk cùng một số giọng ca không chuyên, tự nguyện góp mặt vì tình yêu và sự trân quý dành cho nhạc sĩ Ngô Tín. Chính sự hội tụ này đã mang lại cho đêm nhạc một không gian ấm áp, gần gũi và lắng đọng cảm xúc.

Chị Đào Sanh-một trong số những người tham gia tổ chức đêm nhạc-chia sẻ: “Cả hai vợ chồng nhạc sĩ Ngô Tín đều đang chống chọi với bệnh ung thư, nên sau khi trao đổi cùng gia đình, chúng tôi quyết định tổ chức đêm nhạc hôm nay. Đây như một món quà tinh thần gửi tặng vợ chồng nhạc sĩ, hy vọng những tình cảm yêu thương chân thành này sẽ tiếp thêm năng lượng tích cực để anh chị vượt qua căn bệnh hiểm nghèo”.

Ca sĩ Khánh Dũng-người thể hiện ca khúc "Nhạt nắng chiều Quy Nhơn" trong đêm nhạc-bày tỏ: “Âm nhạc của nhạc sĩ Ngô Tín chứa đựng nhiều tâm tình, nỗi niềm. Chính sự gần gũi, đồng cảm khiến tôi dành tình cảm đặc biệt cho những tác phẩm của anh”.

Ca sĩ Khánh Dũng trình bày ca khúc "Nhạt nắng chiều Quy Nhơn". Ảnh: H.V

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Quy Nhơn, nhạc sĩ Ngô Tín dù đang ở xa nhưng luôn đau đáu nỗi nhớ quê hương. Từ cảm xúc ấy, ca khúc Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ đã ra đời. Tác phẩm này đã nhiều lần vang lên trên các sân khấu, phòng trà trong và ngoài nước.

Ca khúc Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ vang lên đầy cảm xúc qua tiếng hát của giọng ca Lê Thu. Ảnh: H.V

Chia sẻ tại đêm nhạc qua kết nối trực tuyến, nhạc sĩ Ngô Tín xúc động nói: “Nếu Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ như lời tâm sự của người con xa xứ, chan chứa những hoài niệm, tôi tiếp tục viết về nơi này trong tình yêu đôi lứa qua ca khúc Nhạt nắng chiều Quy Nhơn. Tôi trân trọng tình yêu âm nhạc và sự gắn bó mà bạn bè đã dành cho mình. Nếu còn sống, còn tồn tại, tôi vẫn sẽ tiếp tục viết về Quy Nhơn-nơi thân thương của tôi”.

Thông qua kết nối trực tuyến, nhạc sĩ Ngô Tín bày tỏ niềm xúc động với những người làm chương trình và khán giả. Ảnh: H.V