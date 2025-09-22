Những đêm nhạc gắn kết cộng đồng

(GLO)- Trong tiết trời se lạnh của phố núi Gia Lai, khi ánh đèn phố vừa lên cũng là lúc những giai điệu âm nhạc ngân vang ở nhiều quán cà phê. Những đêm nhạc cộng đồng giản dị nhưng rộn ràng ấy đang trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều người, góp thêm sắc màu tươi vui cho đời sống phố núi.

Hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai có hơn 20 nhóm nhạc trẻ hoạt động tự do, trong đó nhiều nhóm thường xuyên góp mặt tại các đêm nhạc tại quán cà phê.

Các nhóm nhạc trẻ cùng biểu diễn giao lưu tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku). Ảnh: Ngọc Duy

Những ca khúc acoustic, ballad, pop, rock xen lẫn giai điệu nhạc xưa vang lên qua tiếng guitar mộc mạc, hòa cùng giọng hát trong trẻo và tiếng cười nói rộn ràng, dệt nên bức tranh sinh động trong đời sống tinh thần người dân.

Bạn trẻ Nguyễn Hoàng Ngân (phường Thống Nhất, sinh viên năm 4 Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Mỗi lần về Gia Lai, tôi đều tranh thủ ghé những đêm nhạc tại quán cà phê. Không khí ở đây rất đặc biệt và ai cũng có thể hát, từ nhạc trẻ đến những giai điệu xưa cũ. Có lúc cả trăm người cùng hòa giọng một bài, rất gần gũi và thoải mái”.

Nhạc công biểu diễn tại các đêm nhạc. Ảnh: Ngọc Duy

Bên cạnh âm nhạc, những ly cà phê thơm lừng, tách trà nóng hay vài món bánh ngọt giản dị cũng góp thêm nét riêng cho những đêm nhạc cộng đồng tại các quán cà phê. Không gian gần gũi ấy khiến nhiều người tìm thấy sự thư giãn và kết nối.

Anh Đào Nguyên Thanh (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) chia sẻ: “Ở đây vừa được nghe nhạc, vừa thoải mái trò chuyện với cả những người chưa từng quen biết. Có khi tôi lên hát một bài, từ đó kết nối thêm vài người bạn mới. Điều đó khiến tôi cảm thấy giới trẻ phố Núi càng gần hơn, dễ thương hơn”.

Chị Vũ Thị Phương Thanh-Chủ quán cà phê Ngã Ba Đường (số 123, đường Hoàng Quốc Việt, phường Pleiku), nơi thường tổ chức đêm nhạc hằng tuần-tâm sự: Ban đầu tôi chỉ nghĩ tạo thêm một điểm đến cho khách thư giãn. Nhưng khi nhìn thấy cả nhóm học sinh, sinh viên mang đàn đến, khách trung niên cũng cất tiếng hát, hay mấy em nhỏ ngồi chăm chú nghe, tôi chợt nhận ra không gian mà mình tạo nên không đơn giản như vậy.

Quán của mình đang thành nơi chốn nhiều người tìm thấy niềm vui giản dị, hòa đồng và mang đến niềm chia sẻ cùng nhau. Tôi cảm thấy mình đã góp phần xây dựng một thói quen văn hóa tích cực cho phố núi.

Ngoài ca sĩ của các nhóm nhạc, khán giả cũng thể hiện niềm đam mê ca hát. Ảnh: Ngọc Duy

Những ca sĩ trẻ hay những nhóm nhạc tham gia biểu diễn cũng coi đây là cơ hội để lan tỏa tình yêu âm nhạc. Anh Hoàng Đức Tài (phường Pleiku)-Trưởng nhóm nhạc Luigi Band-chia sẻ: “Điều quan trọng nhất là được chia sẻ cảm xúc thật với khán giả. Có lần trời bất chợt đổ mưa, mọi người trú tạm dưới mái hiên quán vẫn hát cùng nhau. Khi nhìn thấy nụ cười của họ, tôi hiểu rằng âm nhạc không chỉ để nghe, mà còn để kết nối, sưởi ấm lòng người”.