ASEAN NCAP đánh giá Mitsubishi Destinator đạt chuẩn an toàn 5 sao

(GLO)- Mitsubishi Destinator vừa chính thức được ASEAN NCAP trao chứng nhận an toàn 5 sao. Mẫu SUV 7 chỗ này sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 1/12 tới.

Chiếc xe dùng cho quá trình thử nghiệm được lắp ráp tại Indonesia, phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu sang Philippines, Việt Nam. Các bài kiểm tra va chạm được thực hiện vào tháng trước tại Viện Nghiên cứu Ô tô Nhật Bản (JARI).

glo-mitsubishi-destinator-1.jpg
Thử nghiệm tác động từ bên hông.

Theo kết quả từ ASEAN NCAP, Destinator đạt tổng điểm 77,27; gồm 34,69/40 điểm bảo vệ người lớn, 16,54/20 điểm bảo vệ trẻ em, 15,02/20 điểm cho hệ thống hỗ trợ an toàn và 11,02/20 điểm bảo vệ người đi xe máy. Tất cả phiên bản đều có tối thiểu 4 túi khí, ESC, ABS, cảnh báo thắt dây an toàn trước/sau, bảo vệ người đi bộ và ghế trẻ em ISOFIX.

glo-mitsubishi-destinator-4.jpg
Thử nghiệm đâm trực diện.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị nhiều công nghệ an toàn chủ động tiêu chuẩn hoặc tùy chọn như phanh khẩn cấp tự động (AEB), cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, đèn pha tự động và cảnh báo lệch làn.

glo-mitsubishi-destinator-5.jpg

Mitsubishi Destinator sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L (mã 4B40), công suất 163 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm, đi kèm hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Tại Việt Nam, mẫu SUV 7 chỗ hoàn toàn mới này đã cập cảng và sẵn sàng cho ngày ra mắt.

glo-mitsubishi-destinator-3.jpg
Lô xe Mitsubishi Destinator đầu tiên đã có mặt tại Việt Nam.
