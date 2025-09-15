Nhiều tiện ích từ thủ tục hàng không qua VNeID và Face ID

(GLO)- Từ đầu tháng 8-2025, tại Cảng hàng không Phù Cát và Pleiku, hành khách chỉ cần ứng dụng VNeID định danh mức 2 và công nghệ nhận diện khuôn mặt (Face ID) để hoàn tất toàn bộ quy trình bay.

Giải pháp này không chỉ rút ngắn thời gian, tăng tiện ích và bảo mật dữ liệu cá nhân, mà còn là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số ngành hàng không.

Thủ tục nhanh gọn, tiện lợi

Tại Cảng hàng không Phù Cát và Pleiku, hành khách chỉ cần quét khuôn mặt để hoàn tất toàn bộ quy trình bay. Cụ thể, ở quầy thủ tục, hành khách mở ứng dụng VNeID trên điện thoại, chọn mục “Thủ tục hàng không” và thực hiện check-in online hoặc đăng ký dữ liệu khuôn mặt ngay tại quầy. Tiếp đó, tại khu vực kiểm tra an ninh, hành khách đứng đúng vị trí, nhìn vào camera để hệ thống nhận diện khuôn mặt, đối chiếu với cơ sở dữ liệu định danh. Khi được xác thực, cửa sẽ tự động mở để hành khách tiếp tục soi chiếu.

Đoàn viên và Công an hướng dẫn hành khách là người lớn tuổi vị trí đứng để hệ thống nhận diện khuôn mặt (Face ID) ngay vị trí ra tàu bay tại Cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: K.A

Cuối cùng, ở cửa ra tàu bay, hành khách thực hiện thao tác tương tự, hệ thống xác thực xong là có thể lên máy bay mà không cần xuất trình giấy tờ hay tiếp xúc trực tiếp với nhân viên. Nhờ quy trình xuyên suốt này, thời gian chờ đợi giảm đáng kể, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Sau khi hoàn tất thủ tục tại Cảng hàng không Phù Cát, anh Nguyễn Văn Tuấn (TP Hải Phòng) nhận xét: “Thủ tục nhanh gọn, không mất thời gian xếp hàng chờ kiểm tra giấy tờ. Chỉ cần điện thoại cài VNeID định danh mức 2 là có thể đi trọn quy trình, rất tiện lợi”.

Còn chị Hoàng Thị Mai (phường Diên Hồng) thì chia sẻ: “Trước đây mỗi lần bay, nhất là đi cùng con nhỏ, việc giữ và trình giấy tờ khá bất tiện. Giờ chỉ cần định danh điện tử, cả gia đình làm thủ tục nhanh chóng, đỡ vất vả hơn nhiều”.

Để hành khách dễ dàng tiếp cận thủ tục mới, Cảng hàng không Phù Cát và Pleiku đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ. Tại nhà ga, ĐVTN và nhân viên mặt đất trực tiếp hướng dẫn ở những điểm then chốt như quầy thủ tục, khu vực an ninh, cửa ra tàu bay. Đồng thời, hệ thống bảng biểu, pa nô trực quan và truyền thông trên mạng xã hội cũng được tăng cường, giúp hành khách nắm rõ quy trình ngay từ khi khởi hành.

Theo ông Nguyễn Quốc Định, Trưởng Phòng Phục vụ mặt đất Cảng hàng không Phù Cát: “Lực lượng hỗ trợ không chỉ hướng dẫn thao tác mà còn kịp thời xử lý tình huống phát sinh, tạo sự yên tâm cho cả những người lần đầu trải nghiệm”.

Việc tích hợp VNeID với ứng dụng của các hãng hàng không giúp đồng bộ dữ liệu, loại bỏ nhiều thủ tục trùng lặp, hạn chế thao tác thủ công. Đây được xem là nền tảng quan trọng để mở rộng dịch vụ tự làm thủ tục, tăng tốc độ phục vụ và giảm áp lực tại quầy trong các dịp cao điểm.

An toàn dữ liệu, chống giả mạo từ gốc

Không chỉ tiện lợi, giải pháp sinh trắc học còn bảo đảm an toàn và tính chính xác trong quản lý. Thượng tá Nguyễn Hòa Bình, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (CA tỉnh), cho biết: Với hình thức này, thông tin hành khách được đối chiếu trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua đó ngăn chặn giả mạo giấy tờ, bảo mật tuyệt đối dữ liệu cá nhân và bảo đảm độ chính xác trong kiểm soát.

“Quy trình xác thực dựa trên sinh trắc học giúp loại bỏ rủi ro sử dụng giấy tờ của người khác, giảm sai sót do kiểm tra thủ công. Khi cần thiết, dữ liệu định danh hỗ trợ lực lượng chức năng xác minh nhanh, góp phần giữ vững an ninh, an toàn hàng không”, thượng tá Bình phân tích.

Lực lượng mặt đất tại cảng hàng không Pleiku tích cực hỗ trợ hành khách sử dụng ứng dụng VNeID mức độ 2 để thực hiện thủ tục ra tàu bay. Ảnh: K.A

Theo thống kê của CA tỉnh, chỉ sau thời gian ngắn triển khai đã có hơn 8.000 lượt hành khách sử dụng thủ tục hàng không không giấy tờ tại Cảng hàng không Phù Cát và Pleiku, chiếm 85,4% tổng số khách làm thủ tục qua hệ thống.

Việc áp dụng đồng bộ mô hình này giúp hành khách rút ngắn đáng kể thời gian chờ, hạn chế thủ tục trùng lặp, đồng thời mang lại sự thuận tiện, văn minh, hiện đại hơn trong hành trình bay. Đặc biệt, phương thức này hỗ trợ rõ rệt cho người lớn tuổi, gia đình có trẻ nhỏ hay những đối tượng khó tiếp cận công nghệ số.

Không chỉ mang lại lợi ích cho người dân, mô hình còn cho thấy quyết tâm của ngành hàng không và tỉnh trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Theo kế hoạch, đến năm 2026, toàn bộ hành khách sẽ hoàn tất thủ tục toàn trình bằng sinh trắc học. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa định hướng “chia sẻ, liên thông, tích hợp” của Đề án 06 Chính phủ, tiến tới mục tiêu “Mỗi công dân, một định danh điện tử, một tài khoản giao dịch với Nhà nước và xã hội”.