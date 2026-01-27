Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam tiếp nhận 3 tổ chức đảng và 298 đảng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 27-1, Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam tổ chức tiếp nhận 3 tổ chức đảng cùng 298 đảng viên về sinh hoạt tại Đảng bộ phường.

Hội nghị đã công bố các quyết định về chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên. Theo đó, Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam tiếp nhận 3 tổ chức đảng và 298 đảng viên trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh về sinh hoạt tại Đảng bộ phường.

Sau khi tiếp nhận, Đảng bộ phường Quy Nhơn Nam hiện có 74 tổ chức đảng trực thuộc với 5.368 đảng viên.

dang-uy-phuong-quy-nhon-nam-tiep-nhan-to-chuc-dang-va-dang-vien.jpg
Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam tiếp nhận 3 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh về sinh hoạt tại Đảng bộ phường. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam Đặng Mạnh Cường nhấn mạnh: Việc tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên được triển khai đúng quy trình, chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Qua đó, góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.

622792345-122170884758922749-3186454083311172417-n.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam Đặng Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam cũng đề nghị các tổ chức đảng và đảng viên sau khi chuyển về sinh hoạt tại Đảng bộ phường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tính gương mẫu và trách nhiệm; tăng cường phối hợp với các cơ quan của phường trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ra mắt ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai

Ra mắt ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai

Pháp luật

(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) vừa hoàn thiện ứng dụng Zalo Mini App “Cảnh báo an ninh mạng Gia Lai”, nhằm hỗ trợ người dân nhận diện, phòng ngừa và phản ánh kịp thời các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Các phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng

Góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Đại hội XIV của Đảng

Tin tức

(GLO)- Trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Trung tâm Báo chí Đại hội luôn nhộn nhịp với hàng trăm phóng viên, nhà báo trong nước và quốc tế tích cực tác nghiệp, thông tin liên tục về sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và vận hành chính quyền 2 cấp tại xã Kông Chro và xã Chư Krey ngày 16-1.

Chủ động, linh hoạt, bám sát các mốc thời gian để tổ chức thành công cuộc bầu cử

Chính trị

(GLO)- Ngày 16-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và hoạt động sau sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Kông Chro và xã Chư Krey.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2026.

Tập trung thực hiện tốt công tác nội chính, phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp

Tin tức

(GLO)- Sáng 15-1, Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2026. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Nam

Tin tức

(GLO)- Chiều 14-1, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Nam.

Xã Đức Cơ phải nêu cao trách nhiệm, tập trung cao độ trong công tác chuẩn bị bầu cử

Xã Đức Cơ phải nêu cao trách nhiệm, tập trung cao độ trong công tác chuẩn bị bầu cử

Tin tức

(GLO)- Ngày 14-1, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai đã kiểm tra và chỉ đạo công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Đức Cơ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Tây tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Tây

Chính trị

(GLO)- Sáng 14-1, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn dẫn đầu đã làm việc với các xã: Đak Đoa, Ia Băng, Kon Gang, KDang về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

null