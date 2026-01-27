(GLO)- Ngày 27-1, Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam tổ chức tiếp nhận 3 tổ chức đảng cùng 298 đảng viên về sinh hoạt tại Đảng bộ phường.

Hội nghị đã công bố các quyết định về chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên. Theo đó, Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam tiếp nhận 3 tổ chức đảng và 298 đảng viên trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh về sinh hoạt tại Đảng bộ phường.

Sau khi tiếp nhận, Đảng bộ phường Quy Nhơn Nam hiện có 74 tổ chức đảng trực thuộc với 5.368 đảng viên.

Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam tiếp nhận 3 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh về sinh hoạt tại Đảng bộ phường. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam Đặng Mạnh Cường nhấn mạnh: Việc tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên được triển khai đúng quy trình, chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Qua đó, góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.

Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam Đặng Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam cũng đề nghị các tổ chức đảng và đảng viên sau khi chuyển về sinh hoạt tại Đảng bộ phường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tính gương mẫu và trách nhiệm; tăng cường phối hợp với các cơ quan của phường trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.