Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Công an phường Pleiku kết nghĩa với làng Ơp

Công an phường Pleiku kết nghĩa với làng Ơp

BÁ BÍNH
(GLO)- Chiều 26-10, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ký kết giao ước kết nghĩa với làng Ơp.

Dự lễ có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Công an phường; cấp ủy, quân dân chính làng cùng già làng, người có uy tín và đông đảo nhân dân.

cong-an-phuong-va-lang-op-ky-ket-giao-uoc-ket-nghia.jpg
Đại diện lãnh đạo Công an phường Pleiku và hệ thống chính trị làng Ơp ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: B.B

Làng Ơp nằm ở phía Đông phường Pleiku, cách trung tâm phường khoảng 3,5 km. Làng có 221 hộ với 857 nhân khẩu, chủ yếu là người Jrai.

Những năm qua, an ninh trật tự trong làng cơ bản được giữ vững; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì, phát huy; các lực lượng nòng cốt ở cơ sở, già làng, người có uy tín hoạt động tích cực.

Làng hiện được định hướng xây dựng trở thành làng văn hóa du lịch cộng đồng của phường.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an phường Pleiku và hệ thống chính trị làng Ơp đã ký kết giao ước kết nghĩa, thống nhất phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, tuyên truyền pháp luật; tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và duy trì các hoạt động giao lưu, gắn kết giữa cán bộ, chiến sĩ với nhân dân.

Hai bên thống nhất quyết tâm xây dựng mối quan hệ đoàn kết, bền chặt; chung sức, đồng lòng vì mục tiêu: “An ninh giữ vững-Kinh tế phát triển-Văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc-Nhân dân ấm no, hạnh phúc”.

trao-tang-mu-bao-hiem-cho-nguoi-dan-lang-op.jpg
Công ty TNHH một thành viên Toàn Trung tặng 20 mũ bảo hiểm cho người dân làng Ơp. Ảnh: B.B

Dịp này, Công an phường Pleiku đã trao tặng 10 bình chữa cháy cho làng Ơp; Chi hội Phụ nữ Công an phường tặng 1.500 hộp sữa cho trẻ em trong làng.

Công ty TNHH một thành viên Toàn Trung tặng 20 mũ bảo hiểm cho người dân làng Ơp, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng, chung tay vì an toàn và hạnh phúc của nhân dân.

null