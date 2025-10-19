Phường Bồng Sơn kết nghĩa với xã Chư Prông

(GLO) - Chiều 18-10, đại diện lãnh đạo phường Bồng Sơn và xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã ký kết chương trình kết nghĩa nhằm tăng cường gắn kết và hỗ trợ phát triển toàn diện giữa 2 địa phương.

Dự lễ kết nghĩa có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Tuyến; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bồng Sơn và xã Chư Prông.

Phường Bồng Sơn và xã Chư Prông ký kết chương trình kết nghĩa. Ảnh: Rơ Lan Viện

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 22-8-2025 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 7-8-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị với các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tại lễ kết nghĩa, lãnh đạo phường Bồng Sơn và xã Chư Prông đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Trên tinh thần giúp đỡ lẫn nhau, cùng phát triển, đại diện lãnh đạo phường Bồng Sơn và xã Chư Prông đã ký kết chương trình kết nghĩa với các nội dung: hỗ trợ, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Cùng với đó, hai địa phương chia sẻ kinh nghiệm trong ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng sản phẩm OCOP, phát triển thương hiệu nông sản; vận động các nguồn lực, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế và tạo sinh kế cho người dân; tư vấn, hướng dẫn xây dựng các mô hình kinh tế, đồng thời quảng bá và thu hút đầu tư hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tiềm năng và lợi thế của mỗi địa phương.

Phường Bồng Sơn trao tặng 20 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chư Prông. Ảnh: Rơ Lan Viện

Hai địa phương cũng sẽ tích cực hỗ trợ trong phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Dịp này, phường Bồng Sơn trao tặng 20 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chư Prông.