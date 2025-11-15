Hơn 140 thí sinh tham gia sát hạch giấy phép lái xe hạng A

(GLO)- Sáng 15-11, tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe thuộc Công ty CP Xây dựng và Vận tải Gia Lai (phường Pleiku), Phòng Cảnh sát Giao thông đã lần đầu tiên tổ chức sát hạch giấy phép lái xe (GPLX) hạng A cho các thí sinh trên địa bàn TP. Pleiku (cũ).

Theo đó, hiện toàn tỉnh có 4 trung tâm được cấp phép sát hạch GPLX hạng A, trong đó tại khu vực TP. Pleiku (cũ) chỉ có 1 trung tâm duy nhất. Trong lần đầu tiên tiến hành sát hạch này có 141 thí sinh tham gia.

Hơn 140 thí sinh đã tham gia kỳ thi đầu tiên của hạng A trên địa bàn TP. Pleiku (cũ). Ảnh: Văn Ngọc

Được biết, theo Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải (trước sáp nhập), người điều khiển mô tô 2 bánh có dung tích xi-lanh trên 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kW thì phải có GPLX hạng A. Hạng A1 là GPLX cho cấp cho người lái mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW.

Đây là sự thay đổi đáng chú ý so với quy định cũ với hạng A1 cấp cho người điều khiển các loại xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50-175 cm3 và mô tô 3 bánh dùng cho người khuyết tật; hạng A2 là giấy phép điều khiển các loại mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên và các phương tiện được quy định cho bằng lái xe hạng A1.

Hiện Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe đang sử dụng xe Honda CB350 trong sát hạch GPLX hạng A. Ảnh: Văn Ngọc

Với sự thay đổi này, nhiều người điều khiển các loại xe thông dụng trên 125 cm3 trở lên như Yamaha Exciter, Honda Winner… khi cấp mới GPLX buộc phải sát hạch hạng A.

Trong quá trình sát hạch, ở phần thi lý thuyết, các thí sinh hạng A cần đáp ứng 23/25 câu hỏi thay vì 21/25 như hạng A1. Ở phần thực hành, các thí sinh hạng A vẫn theo sơ đồ giống A1 song có kích thước lớn hơn, đồng thời điều khiển mô tô côn tay có dung tích xi lanh trên 125 cm3.

Được biết, loại xe được Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe sử dụng trong sát hạch GPLX hạng A là Honda CB350.