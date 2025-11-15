Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Hơn 140 thí sinh tham gia sát hạch giấy phép lái xe hạng A

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 15-11, tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe thuộc Công ty CP Xây dựng và Vận tải Gia Lai (phường Pleiku), Phòng Cảnh sát Giao thông đã lần đầu tiên tổ chức sát hạch giấy phép lái xe (GPLX) hạng A cho các thí sinh trên địa bàn TP. Pleiku (cũ).

Theo đó, hiện toàn tỉnh có 4 trung tâm được cấp phép sát hạch GPLX hạng A, trong đó tại khu vực TP. Pleiku (cũ) chỉ có 1 trung tâm duy nhất. Trong lần đầu tiên tiến hành sát hạch này có 141 thí sinh tham gia.

hon-140-thi-sinh-da-tham-gia-ky-thi-dau-tien-cua-hang-a-tren-dia-ban-tp-pleiku-cu-anh-van-ngoc.jpg
Hơn 140 thí sinh đã tham gia kỳ thi đầu tiên của hạng A trên địa bàn TP. Pleiku (cũ). Ảnh: Văn Ngọc

Được biết, theo Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải (trước sáp nhập), người điều khiển mô tô 2 bánh có dung tích xi-lanh trên 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kW thì phải có GPLX hạng A. Hạng A1 là GPLX cho cấp cho người lái mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW.

Đây là sự thay đổi đáng chú ý so với quy định cũ với hạng A1 cấp cho người điều khiển các loại xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50-175 cm3 và mô tô 3 bánh dùng cho người khuyết tật; hạng A2 là giấy phép điều khiển các loại mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên và các phương tiện được quy định cho bằng lái xe hạng A1.

hien-trung-tam-dao-tao-va-sat-hach-lai-xe-dang-su-dung-xe-honda-cb350-trong-sat-hach-gplx-hang-a-anh-van-ngoc.jpg
Hiện Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe đang sử dụng xe Honda CB350 trong sát hạch GPLX hạng A. Ảnh: Văn Ngọc

Với sự thay đổi này, nhiều người điều khiển các loại xe thông dụng trên 125 cm3 trở lên như Yamaha Exciter, Honda Winner… khi cấp mới GPLX buộc phải sát hạch hạng A.

Trong quá trình sát hạch, ở phần thi lý thuyết, các thí sinh hạng A cần đáp ứng 23/25 câu hỏi thay vì 21/25 như hạng A1. Ở phần thực hành, các thí sinh hạng A vẫn theo sơ đồ giống A1 song có kích thước lớn hơn, đồng thời điều khiển mô tô côn tay có dung tích xi lanh trên 125 cm3.

Được biết, loại xe được Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe sử dụng trong sát hạch GPLX hạng A là Honda CB350.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Tại xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia luôn gắn bó, đồng hành với nhân dân trong đời sống, sản xuất và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh những người lính tận tâm, gương mẫu đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận vùng biên.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

null