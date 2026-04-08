Công an Gia Lai tìm người làm chứng vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại phường Diên Hồng

(GLO)- Ngày 7-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai có thông báo về việc tìm người làm chứng, người biết việc trong vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 20-1-2026 trước bãi đất trống biên phòng số 46 Nguyễn Văn Cừ (phường Diên Hồng).

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 28-1-2026, chị Lê Thị Thu Chi cùng chồng là Hoàng Minh Nhật (cùng trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đang dọn hàng bán trái cây tại trước bãi đất trống biên phòng số 46 Nguyễn Văn Cừ thì có Võ Khắc Long (SN 1985, trú tại hẻm 196 Lê Thánh Tôn, phường Diên Hồng) và Nguyễn Thị Huyền Ly (SN 1989; hộ khẩu thường trú tại 288 Phan Đình Phùng, phường Diên Hồng; nơi ở hiện nay tại làng Brel, xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) đến mua trái cây.

Giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn giá cả, lời qua tiếng lại. Theo lời chị Lê Thị Thu Chi trình bày, trong lúc chị Chi đóng nắp thùng xe hàng thì Ly lấy 1 hòn đá đánh 1 cái vào đầu chị Chi rồi bỏ chạy.

Chị Chi sau đó được người nhà đưa đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu, điều trị; đến ngày 30-1-2026 ra viện.

Để làm rõ nội dung vụ việc, xử lý đúng đắn đối với vụ việc nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị ai biết thông tin toàn bộ hoặc một phần nội dung, diễn biến, nhân thân những người liên quan tới vụ việc nêu trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (địa điểm làm việc tại Công an phường Diên Hồng, số 11 Hai Bà Trưng, phường Diên Hồng) hoặc liên hệ với Điều tra viên Hoàng Hữu Phong qua số điện thoại 0905675577. Cơ quan Công an sẽ đảm bảo giữ bí mật về thông tin của người cung cấp.