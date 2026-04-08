Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Công an Gia Lai tìm người làm chứng vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại phường Diên Hồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 7-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai có thông báo về việc tìm người làm chứng, người biết việc trong vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 20-1-2026 trước bãi đất trống biên phòng số 46 Nguyễn Văn Cừ (phường Diên Hồng).

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 28-1-2026, chị Lê Thị Thu Chi cùng chồng là Hoàng Minh Nhật (cùng trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đang dọn hàng bán trái cây tại trước bãi đất trống biên phòng số 46 Nguyễn Văn Cừ thì có Võ Khắc Long (SN 1985, trú tại hẻm 196 Lê Thánh Tôn, phường Diên Hồng) và Nguyễn Thị Huyền Ly (SN 1989; hộ khẩu thường trú tại 288 Phan Đình Phùng, phường Diên Hồng; nơi ở hiện nay tại làng Brel, xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) đến mua trái cây.

Giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn giá cả, lời qua tiếng lại. Theo lời chị Lê Thị Thu Chi trình bày, trong lúc chị Chi đóng nắp thùng xe hàng thì Ly lấy 1 hòn đá đánh 1 cái vào đầu chị Chi rồi bỏ chạy.

Chị Chi sau đó được người nhà đưa đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu, điều trị; đến ngày 30-1-2026 ra viện.

Để làm rõ nội dung vụ việc, xử lý đúng đắn đối với vụ việc nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị ai biết thông tin toàn bộ hoặc một phần nội dung, diễn biến, nhân thân những người liên quan tới vụ việc nêu trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (địa điểm làm việc tại Công an phường Diên Hồng, số 11 Hai Bà Trưng, phường Diên Hồng) hoặc liên hệ với Điều tra viên Hoàng Hữu Phong qua số điện thoại 0905675577. Cơ quan Công an sẽ đảm bảo giữ bí mật về thông tin của người cung cấp.

Đánh giá bài viết

Công an tỉnh Gia Lai tìm người làm chứng trong vụ TNGT xảy ra ngày 1-3-2024

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo về việc tìm người làm chứng trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) vào ngày 1-3-2024 tại ngã ba đường Trường Chinh giao nhau với đường Phạm Ngũ Lão (thuộc tổ 7, phường Trà Bá, TP. Pleiku cũ; nay là phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

Siết chặt an ninh tại cơ sở lưu trú

Pháp luật

(GLO)- Lượng du khách tăng cao đặt ra yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn ngay từ các cơ sở lưu trú. Tinh thần chủ động của các cơ sở kinh doanh, sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng chức năng đang góp phần giữ gìn môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Gia Lai: Tuyên truyền, ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và hoạt động du lịch

Pháp luật

(GLO)- Ngày 1-4, Đội Giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đồn Biên phòng Nhơn Lý và Công an phường Quy Nhơn Đông tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật, ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Lập nhiều chiến công trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Pháp luật

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm (từ ngày 15/12/2025 - 16/3/2026) bảo đảm ANTT phục vụ các sự kiện trọng đại của đất nước, Công an tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp triển khai, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Gia Lai: Đánh người trong quán nhậu, 3 bị cáo ra tòa lãnh án

Pháp luật

(GLO)- Ngày 30-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Duy Ngọc (SN 1990) 14 năm tù về tội “Giết người”, Lê Thành Nhân (SN 1997) 2 năm tù và Bùi Trọng Hữu (SN 1995, cùng xã Tuy Phước Tây) 2 năm 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

