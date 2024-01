Tìm người làm chứng vụ chém người trước quán cà phê Đùng Đình, TP. Pleiku

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Pleiku đang thụ lý hồ sơ vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 3-8-2018, tại đoạn trước quán cà phê Đùng Đình, phường Ia Kring, TP. Pleiku.

Theo nội dung vụ án, khoảng 18 giờ 20 phút ngày 3-8-2018, anh Phạm Ngọc Văn (tên thường gọi là Cu Bia; SN 1987, trú tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai, phường Diên Hồng, TP.Pleiku) đi bộ từ đám cưới tại nhà hàng Century đến đoạn trước quán karaoke Đùng Đình (địa chỉ 211 Wừu, phường Ia Kring) thì bị 1 đối tượng (chưa xác định lai lịch) dùng hung khí chém gây thương tích.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Pleiku thông báo đến Phòng PC01-Công an tỉnh Gia Lai, Công an các phường, xã và các phương tiện thông tin đại chúng biết để phối hợp tìm người làm chứng của vụ án trên. Nếu phát hiện thông tin về đối tượng gây án, đề nghị thông báo cho về Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Pleiku (số điện thoại 02693.821.625 hoặc đồng chí Nguyễn Thanh Chương, số điện thoại: 0983.527.527) để phối hợp điều tra.