“Phủ xanh” thông tin tích cực trên không gian mạng

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh xây dựng các clip ngắn và tiểu phẩm tình huống xuất phát từ thực tiễn đời sống, sử dụng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu để đưa pháp luật đến gần hơn với người dân.

Cách làm này giúp thông tin tuyên truyền sinh động, phù hợp thói quen tiếp nhận của người dân trên không gian mạng, đồng thời góp phần định hướng thông tin tích cực, hạn chế tác động của tin giả và các nội dung xấu độc.

Thông điệp từ các clip ngắn

Mới đây, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH, Công an tỉnh) đã xây dựng tiểu phẩm “Nói không với bạo lực” với thời lượng 1 phút 30 giây, đăng tải trên fanpage và các nền tảng mạng xã hội của lực lượng Công an.

Các đoạn tiểu phẩm do lực lượng Công an dàn dựng và nhập vai cùng phản ứng tích cực từ người dân. Ảnh chụp màn hình

Clip tái hiện tình huống hai nhóm thanh thiếu niên mâu thuẫn trên mạng xã hội, hẹn gặp ngoài đời, mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Với cách thể hiện ngắn gọn, trực diện, tiểu phẩm gửi gắm thông điệp rõ ràng: Khi phát sinh mâu thuẫn, cần bình tĩnh, không giải quyết bằng bạo lực mà báo ngay cho Công an để được hỗ trợ.

Đáng chú ý, toàn bộ vai diễn trong tiểu phẩm đều do cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đảm nhận. Đại úy Ngũ Văn Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Hướng dẫn công tác Cảnh sát khu vực, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (người trực tiếp lên ý tưởng và xây dựng nội dung clip), cho biết: “Việc thực hiện các tiểu phẩm nhằm đưa các quy định pháp luật đến gần người dân bằng hình thức dễ hiểu, dễ nhớ và phù hợp xu thế. Clip thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng; từ hiệu ứng tích cực này, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu xây dựng thêm nhiều clip với nội dung thiết thực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ cho người dân”.

Trong khi đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) cũng xây dựng các clip “Hồ sơ ma túy”, tái hiện quá trình phát hiện, đấu tranh, triệt phá các vụ án và những hệ lụy ma túy gây ra đối với cá nhân, gia đình, xã hội. Những thước phim ngắn với lời bình súc tích giúp người xem dễ hình dung thủ đoạn của tội phạm, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa.

Còn ở trang Bản tin an ninh khu vực Kbang do Công an xã Kbang quản lý, các clip như “Lắc bạc trao tay, vận may kết thúc”, “Anh tên là…” hay “Đủ căn cứ sẽ có còng”… cũng tạo sức lan tỏa nhờ cách thể hiện gần gũi, “bắt trend”. Đặc biệt, các tiểu phẩm đều do những “diễn viên không chuyên” là cán bộ, chiến sĩ Công an xã trực tiếp xây dựng kịch bản và tham gia diễn xuất.

Đại úy Phạm Thị Dung - cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực Công an xã Kbang (người trực tiếp lên ý tưởng các clip) cho biết: Để hoàn thành mỗi sản phẩm, cán bộ, chiến sĩ phải tranh thủ thời gian ngoài giờ để viết kịch bản, tham gia diễn xuất và quay dựng. Điều đáng mừng là các clip được người dân đón nhận tích cực; nhiều người không chỉ chia sẻ, bình luận mà còn chủ động cung cấp thông tin liên quan đến ANTT cho lực lượng Công an.

Ngoài ra, nhiều đơn vị Công an trong tỉnh còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng các tiểu phẩm, thông điệp, infographic… phục vụ tuyên truyền về phòng, chống ma túy, trật tự ATGT, PCCC và phòng ngừa tội phạm. Cách làm linh hoạt, sáng tạo, gần gũi với đời sống giúp các quy định vốn khô khan trở nên dễ hiểu, dễ nhớ, dễ lan tỏa trong cộng đồng, nhất là trên không gian mạng.

Tiếp cận xu hướng mới trong thời đại số

Hiện Công an tỉnh cùng Công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng và duy trì hơn 150 fanpage, website, trang Zalo, TikTok hoạt động thường xuyên, hình thành hệ thống kênh thông tin chính thống, tin cậy trên không gian mạng. Nội dung tuyên truyền được biên tập ngắn gọn, tập trung vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình ANTT và những vấn đề được người dân quan tâm.

Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tương tác trên không gian mạng, tìm ý tưởng cho tiểu phẩm mới. Ảnh: K.A

Không chỉ là kênh tuyên truyền, các nền tảng số của lực lượng Công an còn trở thành cầu nối tương tác với nhân dân. Nhiều người bày tỏ sự thích thú với cách làm mới, sáng tạo và gần gũi này. Trên fanpage Công an xã Tuy Phước Bắc, một tài khoản nhận xét: “Nội dung rất sáng tạo, truyền tải thông điệp tích cực, dễ tiếp cận”.

Trong khi đó, trên fanpage Bản tin an ninh khu vực Kbang, một người dân hào hứng bình luận: “Rất hợp vai, diễn xuất rất có tâm, tình huống được đẩy lên cao trào, đi kèm là ánh mắt thất thần và nụ cười ngờ nghệch”, khi xem tiểu phẩm “Anh tên là…” tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại của tội phạm mạng.

Theo thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng trở thành môi trường tác động trực tiếp đến nhận thức và hành vi của người dân. Vì vậy, đổi mới công tác tuyên truyền, chủ động “phủ xanh” thông tin tích cực trên không gian mạng là yêu cầu tất yếu nhằm đưa pháp luật đến gần nhân dân, nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm và giữ vững ANTT từ cơ sở.

“Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an không chỉ là người thực thi pháp luật mà còn là tuyên truyền viên tích cực trên không gian mạng. Việc xây dựng các sản phẩm truyền thông ngắn gọn, gần gũi với đời sống sẽ góp phần định hướng thông tin chính thống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng” - Thiếu tướng Lê Quang Nhân nhấn mạnh.

Từ những thước phim ngắn, các tiểu phẩm tình huống đến những kênh tương tác trực tuyến, Công an toàn tỉnh đang từng bước tạo dựng những “vùng xanh” thông tin tích cực trên không gian mạng. Đó không chỉ là sự đổi mới trong công tác tuyên truyền mà còn là cách để pháp luật đi vào cuộc sống bằng ngôn ngữ gần gũi, phù hợp với xu thế, góp phần giữ bình yên cuộc sống.