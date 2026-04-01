Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

150 học sinh xã Ia Grai nghe nói chuyện về bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG NGỌC
(GLO)- Chiều 31-3, tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Ia Grai (xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai), nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền (Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam) đã nói chuyện chuyên đề về bảo vệ không gian văn hóa cồng chiêng, thu hút 150 học sinh dân tộc thiểu số tham dự.

Giúp học sinh nhận diện các loại nhạc cụ truyền thống và cải tiến. Ảnh: Hoàng Ngọc

Tại buổi nói chuyện, nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền chia sẻ về quá trình cồng chiêng Tây Nguyên được người Pháp phát hiện, nghiên cứu; phân tích đặc điểm nghệ thuật, đồng thời giới thiệu các nhà nghiên cứu, dân tộc học từng tìm hiểu loại hình di sản này.

Thông qua việc so sánh với âm nhạc cồng chiêng ở một số nước Đông Nam Á, ông Bùi Trọng Hiền làm nổi bật giá trị độc đáo của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - di sản phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO vinh danh năm 2005. Buổi nói chuyện đã khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản trong học sinh.

Nghệ nhân giới thiệu cho các em học sinh cách chỉnh âm cho bộ cồng chiêng để nhận biết chiêng bị sai âm, lạc tiếng . Ảnh: Hoàng Ngọc

Dịp này, nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền cùng nghệ nhân Rơ Châm Guk (làng Mrông Yố, xã Ia Phí) đã trực tiếp chỉnh sửa bộ cồng chiêng của nhà trường, đồng thời ghi hình toàn bộ quá trình nhằm phục vụ công tác số hóa, làm tư liệu giảng dạy lâu dài.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ đề án “Giữ gìn, phát triển văn hóa dân tộc” năm học 2025–2026 của nhà trường, hướng đến đưa di sản văn hóa Tây Nguyên vào môi trường học đường theo hướng gắn lý thuyết với thực hành, trải nghiệm.

Đánh giá bài viết

Nâng cao hiệu quả quản lý, dạy học với chuyển đổi số

(GLO)- Thực hiện định hướng chuyển đổi số, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang từng bước triển khai nhiều nền tảng số trong quản lý và dạy học. Việc ứng dụng hồ sơ điện tử, học bạ số, hệ thống K12Online và kho học liệu dùng chung… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường.

Bộ GD&ĐT bổ sung thêm chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026

(GLO)- Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ GD&ĐT tiếp tục mở rộng danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi môn Ngoại ngữ. Sự điều chỉnh này nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh trong bối cảnh Ngoại ngữ là môn thi tự chọn theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(GLO)- Tối 21 - 3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” gắn với Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

