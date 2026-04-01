150 học sinh xã Ia Grai nghe nói chuyện về bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng

(GLO)- Chiều 31-3, tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Ia Grai (xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai), nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền (Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam) đã nói chuyện chuyên đề về bảo vệ không gian văn hóa cồng chiêng, thu hút 150 học sinh dân tộc thiểu số tham dự.

Giúp học sinh nhận diện các loại nhạc cụ truyền thống và cải tiến. Ảnh: Hoàng Ngọc

Tại buổi nói chuyện, nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền chia sẻ về quá trình cồng chiêng Tây Nguyên được người Pháp phát hiện, nghiên cứu; phân tích đặc điểm nghệ thuật, đồng thời giới thiệu các nhà nghiên cứu, dân tộc học từng tìm hiểu loại hình di sản này.

Thông qua việc so sánh với âm nhạc cồng chiêng ở một số nước Đông Nam Á, ông Bùi Trọng Hiền làm nổi bật giá trị độc đáo của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - di sản phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO vinh danh năm 2005. Buổi nói chuyện đã khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản trong học sinh.

Nghệ nhân giới thiệu cho các em học sinh cách chỉnh âm cho bộ cồng chiêng để nhận biết chiêng bị sai âm, lạc tiếng . Ảnh: Hoàng Ngọc

Dịp này, nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền cùng nghệ nhân Rơ Châm Guk (làng Mrông Yố, xã Ia Phí) đã trực tiếp chỉnh sửa bộ cồng chiêng của nhà trường, đồng thời ghi hình toàn bộ quá trình nhằm phục vụ công tác số hóa, làm tư liệu giảng dạy lâu dài.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ đề án “Giữ gìn, phát triển văn hóa dân tộc” năm học 2025–2026 của nhà trường, hướng đến đưa di sản văn hóa Tây Nguyên vào môi trường học đường theo hướng gắn lý thuyết với thực hành, trải nghiệm.