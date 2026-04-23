2 nữ cơ thủ Gia Lai so tài tại Giải World Cup Billiards TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Theo thông tin từ Liên đoàn Billiards thế giới, tại Giải World Cup Billiards TP. Hồ Chí Minh sẽ có hơn 220 cơ thủ tranh tài, trong đó có 2 tay cơ người Gia Lai.

Giải World Cup Billiards TP. Hồ Chí Minh sẽ khởi tranh từ ngày 18-5 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du. Giải quy tụ hơn 220 tay cơ hàng đầu thế giới ở nội dung Carom 3 băng.

2-tay-co-nguoi-gia-lai-nguyen-thi-lien-trai-va-luong-thi-thom-se-tranh-tai-o-giai-world-cup-billiards-carom-3-bang-anh-nvcc.jpg
2 tay cơ người Gia Lai Nguyễn Thị Liên (trái) và Lương Thị Thơm sẽ tranh tài tại Giải World Cup Billiards Carom 3 băng. Ảnh: NVCC

Trong số này có 32 cơ thủ người Việt Nam với những cái tên nổi bật như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực, Nguyễn Trần Thanh Tự…

Đặc biệt, sự kiện năm nay gây chú ý với sự góp mặt của 3 nữ cơ thủ người Việt Nam là Nguyễn Thị Liên (Nguyễn Lê Liên Quỳnh), Lê Thị Ngọc Huệ và Lương Thị Thơm. Trong đó, Nguyễn Thị Liên và Lương Thị Thơm là cơ thủ người Gia Lai.

Được biết, các nữ cơ thủ sẽ thi đấu cùng các vận động viên nam từ vòng loại. Trong 3 cơ thủ nữ, Nguyễn Thị Liên có kinh nghiệm thi đấu quốc tế khi từng giành huy chương đồng Giải Vô địch thế giới Carom 3 băng nữ năm 2025.

null