Gia Lai xếp thứ nhì toàn đoàn Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực II

(GLO)- Chiều 23-11, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết: Đoàn Gia Lai đạt giải nhì toàn đoàn tại Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIV (khu vực II).

Hội thi năm nay diễn ra tại tỉnh Đồng Nai từ ngày 15 đến 24-11, với sự tham gia của gần 600 vận động viên (VĐV) đến từ 8 tỉnh, thành ở khu vực II (từ TP Đà Nẵng vào Nam). Các VĐV tranh tài ở 8 môn: bóng đá, bóng chuyền nam-nữ, đẩy gậy, kéo co, việt dã, cà kheo, bắn nỏ, bắn ná.

cac-vdv-gia-lai-da-gianh-duoc-16-huy-chuong-vang-o-hoi-thi-nam-nay-anh-thanh-phong.jpg
Các VĐV Gia Lai đã giành được 16 huy chương vàng tại Hội thi năm nay. Ảnh: Thanh Phong

Tại Hội thi năm nay, Gia Lai tham gia với 95 VĐV. Kết thúc các màn tranh tài, đoàn Gia Lai giành được 16 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 9 huy chương đồng.

Với thành tích này, trong bảng tổng sắp huy chương, Gia Lai xếp thứ 2 sau đoàn Đắk Lắk với 18 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 11 huy chương đồng. Nếu xét về điểm số, đoàn Gia Lai cũng đứng thứ 2 với 281 điểm, xếp sau đoàn Đắk Lắk với 400 điểm.

Hội thi là dịp tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng các dân tộc thiểu số và bảo tồn, phát triển các môn thể thao truyền thống của các dân tộc anh em.

