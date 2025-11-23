Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp cho các xã vùng ngập lụt phía Tây Gia Lai

(GLO)- Ngày 23-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn dẫn đầu Đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ tại 7 xã khu vực phía Tây gồm: Pờ Tó, Ia Pa, Ia Tul, Ia Hiao, Uar, Ia Rsai và Ia Dreh.

Cùng đi có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế và lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh.

Hỗ trợ khẩn cấp người dân vùng thiệt hại

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng quà cho bà con xã Pờ Tó. Ảnh: Minh Phương

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ân cần thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng nặng nề sau bão số 13 và đợt mưa lũ vừa qua.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước, Chính phủ và tỉnh Gia Lai luôn đồng hành, triển khai khẩn trương các giải pháp giúp người dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương khẩn trương thống kê thiệt hại gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ trong tháng 11.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, mỗi người dân vùng ngập lụt sẽ được cấp 15 kg gạo/tháng trong 3 tháng; hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ/tháng trong 3 tháng. Về thiệt hại nhà cửa do bão, lụt gây ra, tỉnh sẽ hỗ trợ 60 triệu đồng cho nhà sập và 2-5 triệu đồng cho nhà tốc mái.

Đối với các khu vực dự kiến tái định cư, tỉnh sẽ lựa chọn địa điểm phù hợp, có đầy đủ hạ tầng đường, điện, cấp thoát nước, không làm ảnh hưởng đến diện tích đất lúa 2 vụ của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và đoàn công tác đến thăm và tặng quà cho bà con xã Ia Hiao bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: Minh Phương

Vui mừng nhận phần quà được trao trực tiếp từ lãnh đạo tỉnh, chị Đinh Vong (thôn 3, xã Pờ Tó) cho biết: “Bà con chúng tôi rất vui mừng và xúc động khi được Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, động viên.

Nhờ sự quan tâm kịp thời của tỉnh và các địa phương, gia đình chúng tôi đã được cấp gạo, hỗ trợ sửa nhà hư hỏng sau lũ. Bà con phấn khởi lắm, biết ơn tỉnh và các lực lượng đã sát cánh cùng nhân dân trong những ngày khó khăn vừa qua”.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và đoàn công tác tặng quà, động viên tinh thần cấp ủy, chính quyền xã Ia Hiao đã chủ động trong việc phòng chống bão lụt. Ảnh: Minh Phương

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của chính quyền các xã khi huy động cả hệ thống chính trị, triển khai hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục hạ tầng giao thông, sửa chữa cầu cống, các ngầm tràn bị hư hỏng, dọn dẹp công trình công cộng, trường học, trụ sở y tế, bảo đảm người dân sớm ổn định đời sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thay mặt đoàn công tác tặng quà động viên Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5-Ayun Pa. Ảnh: Minh Phương

Đến thăm Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5-Ayun Pa, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương công tác cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân; đồng thời đề nghị cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phối hợp địa phương dọn dẹp trường lớp, chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho học sinh trở lại lớp, đảm bảo an ninh trật tự và cấp phát lương thực, thực phẩm cứu trợ kịp thời.

Đề xuất nhiều kế hoạch dài hạn

Trước chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, ông Cao Thanh Thương-Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường-cho biết: Đơn vị đã khẩn trương phối hợp với các xã bị thiệt hại do bão lũ khu vực phía Tây tỉnh để cấp phát gạo kịp thời, đúng đối tượng, bảo đảm không để hộ dân nào bị thiếu lương thực sau lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tuấn Anh tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Phương

Nguồn gạo hỗ trợ từ Trung ương đã được vận chuyển về các địa phương, đồng thời tỉnh cũng huy động thêm 3 tấn gạo từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để bổ sung cho các xã bị ảnh hưởng nặng. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, đối với các hộ nghèo, cận nghèo, tỉnh triển khai chính sách hỗ trợ gạo và tiền trong 3 tháng liên tiếp, giúp bà con ổn định đời sống trước mắt.

“Chúng tôi chỉ đạo các địa phương không để chậm trễ, thực hiện cấp phát ngay khi nguồn hỗ trợ về đến xã; đồng thời rà soát kỹ danh sách để bảo đảm công bằng, đúng đối tượng. Mục tiêu là hỗ trợ khẩn cấp, kịp thời, giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai”-ông Thương nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tuấn Anh và đoàn công tác kiểm tra khảo sát tại ngầm tràn Mơ Nang 2 (xã Ia Pa) thường xuyên bị ngầm lụt. Ảnh: Minh Phương

Tại các vị trí kiểm tra như ngầm tràn Mơ Nang 2 (xã Ia Pa), ngầm tràn suối Ia Rsai vào buôn Chư Tê (Ia Rsai), điểm sạt lở khu vực cầu Quý Đức (phường Ayun Pa); khu vực cầu Ia Kdrieng (xã Ia Tul) bị sạt lở phần mố cầu; khu vực sạt lở đèo Tô Na (xã Uar), Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương sửa chữa ngầm tràn, cầu cống, các đoạn đường bị hư hỏng; nghiên cứu đề xuất xây dựng cầu dân sinh thay thế các điểm thường xuyên bị chia cắt để bảo đảm an toàn lâu dài.

Liên quan vấn đề này, ông Huỳnh Văn Trường-Bí thư Đảng ủy xã Pờ Tó-cho biết: Bão số 13 và mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn xã, tổng ước tính hơn 108 tỷ đồng. Ngoài diện tích hơn 3.100 ha cây trồng thiệt hại còn có hơn 20.000 m bờ suối sạt lở; cầu Đăk Pờ Tó bị trôi mố, đường giao thông hư hỏng nặng.

Để sớm khắc phục hậu quả, địa phương đề nghị tỉnh hỗ trợ gần 17 tỷ đồng để sửa chữa nhà ở, phục hồi sản xuất, khắc phục giao thông, trường học và hạ tầng thiết yếu. Đồng thời kiến nghị tỉnh sớm khảo sát, đầu tư bờ kè chống sạt lở tại các khu dân cư nguy cơ cao nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, giúp địa phương ổn định đời sống và sản xuất sau thiên tai.

Trong khi đó, ông Võ Ngọc Châu-Chủ tịch UBND xã Ia Rsai-cho biết: Khu vực kết nối các buôn Chư Tê, Pan và Puh Chik hiện có hơn 713 hộ với khoảng 3.630 nhân khẩu. Đây là vùng trũng thấp, mỗi khi mưa lớn đều bị ngập sâu và chia cắt hoàn toàn, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản của bà con. Hiện nay, tuyến qua các buôn chỉ là ngầm tràn tạm, thường xuyên hư hỏng khi lũ về, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

“Chúng tôi đã đề xuất tỉnh xem xét, đầu tư một cây cầu bê tông kiên cố thay thế ngầm tràn hiện hữu, bảo đảm lưu thông quanh năm, hạn chế thiệt hại trong mùa mưa lũ”-ông Châu nêu đề xuất.

Trước đề xuất này của các địa phương, ông Hà Anh Thái-Phó Giám đốc Sở Xây dựng-cho biết: “Trước mắt, Sở đã chỉ đạo các đơn vị quản lý tuyến đường khẩn trương kiểm tra, sửa chữa, khắc phục ngay các vị trí hư hỏng để bảo đảm lưu thông an toàn cho người dân và phương tiện.

Đối với kiến nghị xây dựng cầu thay thế các ngầm tràn, Sở sẽ phối hợp với các địa phương tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ cấp thiết của từng vị trí; trên cơ sở đó đề xuất xây dựng cầu dân sinh phù hợp với điều kiện thực tế. Sau khi tổng hợp đầy đủ, Sở Xây dựng sẽ tham mưu UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn đầu tư nhằm từng bước xóa bỏ các điểm ngập cục bộ, bảo đảm giao thông thông suốt trong mùa mưa lũ”.

Chủ tịch Phạm Anh Tuấn và đoàn công tác kiểm tra khu vực bố trí tái định cư tại xã Ia Tul. Ảnh: Minh Phương

Trước đề xuất của các xã Ia Hiao và Ia Pa về khu đất dự kiến bố trí tái định cư cho người dân vùng ngập lụt, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương rà soát lại thật kỹ, lựa chọn vị trí phù hợp hơn.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết phần diện tích mà địa phương đề xuất là đất lúa 2 vụ, gắn bó lâu đời với sinh kế của người dân. Do vậy, yêu cầu chính quyền các xã khẩn trương khảo sát, đề xuất các vị trí khác bảo đảm không ảnh hưởng quỹ đất nông nghiệp, thuận lợi xây dựng hạ tầng và đáp ứng yêu cầu về an toàn khi có mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: “Khu vực này đang là đất sản xuất lúa nước của bà con, tuyệt đối không được lấy làm khu tái định cư. Nếu bố trí tái định cư vào đây, bà con sẽ mất đất sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống lâu dài. Các địa phương phải giữ lại toàn bộ diện tích đất lúa để người dân tiếp tục canh tác”.

Đến thăm cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Nông nghiệp Agris Gia Lai (phường Ayun Pa), Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị công ty sớm ban hành các chính sách hỗ trợ, thu mua mía sớm cho bà con vùng nguyên liệu bị thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua; nhất là hơn 4.000 ha mía bị ngã đổ để bà con yên tâm gắn bó lâu dài với nhà máy và sớm ổn định cuộc sống.