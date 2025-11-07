Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Dồn lực khắc phục thiệt hại do bão số 13 gây ra

(GLO)- Tại cuộc họp diễn ra vào chiều 7-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc yêu cầu các ngành, địa phương trong tỉnh dồn lực, tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 13 gây ra, sớm ổn định cuộc sống cũng như hoạt động của người dân, doanh nghiệp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và chính quyền các địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Quang Tấn

Theo báo cáo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương, nhờ sự chủ động từ sớm, sáng tạo trong cách làm, quyết liệt trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện đến tận thôn, tổ dân phố trong ứng phó bão số 13, Gia Lai đã giảm thiểu thiệt hại về người đến mức thấp nhất, mặc dù là nơi bão đổ bộ trực tiếp.

Theo đó, tỉnh có 2 người chết, 8 người bị thương, thấp hơn rất nhiều so với dự báo ban đầu và so với mức độ nguy hiểm của bão. Điều này thể hiện hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng-chống, giảm nhẹ thiệt hại thiên tai.

Bên cạnh thiệt hại về người, bão số 13 cũng gây thiệt hại về vật chất gồm: 199 nhà bị sập đổ; 12.447 nhà bị tốc mái; 15 thuyền bị chìm và 42 thuyền bị hư hỏng; 334 lồng, bè nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại hoàn toàn. Nhiều tuyến đường cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu hơn 5.000 tỷ đồng.

Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 13 gây ra tại các địa phương, các tổ công tác của tỉnh cùng chính quyền địa phương, lượng lượng vũ trang đã và đang tập trung triển khai nhiều biện pháp khắc phục, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Quang Tấn

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, tại địa bàn khu vực Hoài Nhơn, ngay trong sáng nay, các lực lượng đã khắc phục xong hư hỏng về hạ tầng giao thông; đồng thời, đang tập trung hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục tạm thời nhà ở cho người dân sinh hoạt.

"Bên cạnh yêu cầu các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn giữ giá ổn định cũng như tạo điều kiện hỗ trợ bán nợ vật liệu cho người dân khắc phục hậu quả, chúng tôi cũng đang tập trung rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại để đề xuất hỗ trợ kịp thời cho bà con"-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cho hay.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang-phụ trách khu vực Phù Mỹ-cho biết: Rất may, sau bão thời tiết không mưa nhiều nên ít gây ảnh hưởng đến hoa màu và hoạt động nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, đề nghị tỉnh cần sớm quan tâm hỗ trợ đối với 75 nhà bị sập hoàn toàn tại khu vực này để người dân khắc phục, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, tỉnh cũng nên tính toán vấn đề thông tin liên lạc mỗi khi xảy ra bão lũ để công tác triển khai chống bão được tốt và kịp thời hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Quang Tấn

Tại địa bàn Tuy Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cũng đánh giá rất cao tinh thần, trách nhiệm của các lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương, nhất là hệ thống chính trị các thôn trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả của bão. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các đơn vị tập trung khắc phục sự cố mất điện, mất nước để tạo thuận lợi cho người dân sinh hoạt và cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đề nghị các đơn vị tập trung khắc phục sự cố mất điện, mất nước để tạo thuận lợi cho người dân sinh hoạt và cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị và các lực lượng tập trung khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh, cây cối trong 2 ngày cuối tuần để thứ Hai bắt đầu hoạt động bình thường trở lại. Đồng thời, tập trung hỗ trợ người dân khắc phục, sửa chữa nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát, đăng ký ngay những hộ khó khăn để tỉnh xuất gạo hỗ trợ cứu đói, đây là nhiệm vụ cấp bách, cần phải làm ngay.

Đồng thời, tỉnh sẽ hỗ trợ 60 triệu đồng cho mỗi gia đình có nhà bị sập do bão để xây dựng lại nhà ở, song không được xây dựng lại ở các khu đã di dời. Cùng với đó, hỗ trợ 5 triệu đồng đối với nhà bị tốc mái hoàn toàn và 2 triệu đồng đối với nhà bị tốc mái một phần.

Gia đình có người mất được hỗ trợ 10 triệu đồng/người và 5 triệu đồng/người bị thương. Riêng các tàu bị chìm, hoa màu hư hại sẽ bồi thường theo quy định.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và các cấp, ngành, lực lượng trong ứng phó và khắc phục thiệt hại do bão số 13 gây ra. Đồng thời, đề nghị cả hệ thống dồn lực tập trung khắc phục thiệt hại do bão 13 gây ra, sớm ổn định cuộc sống cũng như hoạt động của người dân, doanh nghiệp.

Thống nhất với phương án hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý chính quyền địa phương cần rà soát, hỗ trợ kịp thời và chặt chẽ, đúng đối tượng. Đồng thời, cần phải quản lý chặt chẽ giá cả thị trường, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng đầu cơ nâng giá, nhất là đối với giá vật liệu xây dựng sau bão.

Cùng với đó, tập trung khắc phục điện, nước, thông tin liên lạc... cũng như tổ chức vệ sinh môi trường để sớm hoạt động bình thường trở lại, tập trung cho phát triển kinh tế-xã hội.

Thống nhất chuyển diện tích trồng rừng phòng hộ thay thế diện tích rừng trồng tại các khu vực sạt lở, tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần có giải pháp tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân nhân.

Đồng thời, cần rút kinh nghiệm trong việc nuôi trồng thủy sản phù hợp, thu hoạch trước mùa mưa bão nhằm giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt, nghiên cứu cụ thể đối với việc mua sắm, quản lý tài sản cũng như tập huấn để vận hành máy móc, phục vụ cho công tác thông tin liên lạc khi xảy ra bão.