Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

BÁ TRÍ
(GLO)- Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại một số khu vực ven biển thuộc phường Quy Nhơn Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đi kiểm tra khu vực Bãi Xếp, nơi mà cơn bão số 13 đi qua đã gây tốc mái hơn 40 ngôi nhà của người dân. Rất may, những hộ dân này đều đã được chính quyền địa phương di dời trước khi bão vào nên tất cả đều an toàn tính mạng.

pct-tt-ubnd-tinh-chi-dao-phong-canh-sat-pccc-cnch-cong-an-tinh-giup-dan02-19-33-20still003png.png
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 2 từ phải sang) đến trực tiếp kiểm tra công tác hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Trung Nghĩa

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận sự cố gắng của địa phương trong công tác bảo vệ dân trong bão; đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tiếp tục hỗ trợ số hộ dân có nhà bị tốc mái, nhanh chóng khắc phục để ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã kiểm tra khu vực Quy Hòa, nằm sát mép biển, nơi có hơn 30 hộ dân có nhà bị tốc mái do bão đêm 6-11. Nhờ được địa phương tổ chức di dời kịp thời nên tất cả đều an toàn. Hầu hết bà con ở đây là bệnh nhân phong, sinh hoạt vốn đã không thuận lợi, nên việc khắc phục hậu quả thiên tai gặp nhiều khó khăn.

pct-tt-ubnd-tinh-chi-dao-khac-phuc-hau-qua-bao-tai-bai-xep02-18-10-00still005png.png
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại tại Bãi Xếp. Ảnh: Trung Nghĩa

Trước tình hình đó, ngay sau khi bão số 13 đi qua, tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng xung kích gồm: bộ đội thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, cùng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị thuộc Công an tỉnh chủ động giúp các hộ dân có nhà bị tốc mái khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh biểu dương các lực lượng xung kích đã chủ động, kịp thời hỗ trợ người dân ngay sau khi bão tan. Đây là sự giúp đỡ thiết thực, thể hiện tinh thần gắn kết quân-dân, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đối với người dân, nhất là các đối tượng yếu thế, khi bà con gặp khó khăn, hoạn nạn; không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đến thăm, động viên một số hộ dân yên tâm, tin tưởng vào sự giúp đỡ của các lực lượng; đồng thời lưu ý địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để các lực lượng khẩn trương giúp dân, nhằm nhanh chóng ổn định đời sống bà con trong thời gian sớm nhất.

null