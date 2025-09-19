Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đối thoại với công dân

XUÂN ĐỊNH
(GLO)- Sáng 19-9, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9-2025. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân và đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Tại buổi tiếp công dân, các cơ quan liên quan đã trình bày nội dung các vụ việc và đề xuất phương án giải quyết theo đúng quy định của pháp luật đối với từng trường hợp; cùng các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân.

chu-tich-ubnd-tinh-ket-luan-anh-xuan-dinh.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì buổi tiếp công dân. Ảnh: Xuân Định

Theo đó, các vụ việc được nêu gồm: ông Trần Đường khiếu nại để lấy lại thửa đất số 669, tờ bản đồ số 09 và thửa đất số 774, tờ bản đồ số 03 tại khu phố Tài Lương 2, phường Hoài Nhơn; ông Huỳnh Minh Phong yêu cầu tách hồ sơ bồi thường để hỗ trợ riêng, không nằm trong hồ sơ bồi thường do ảnh hưởng bởi Dự án Khu tái định cư phía Bắc công viên khoa học tại khu phố 2, phường Quy Nhơn Nam.

Cùng với đó, ông Trần Văn Phúc yêu cầu giải quyết không thu tiền sử dụng đất đối với lô đất tái định cư đã giao cho gia đình ông do ảnh hưởng bởi Dự án Khu đô thị phía Tây Nam cầu Long Vân thuộc phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn cũ (nay là phường Quy Nhơn Bắc); ông Lâm Văn Công yêu cầu xem xét, giải quyết giao cho gia đình ông 1 lô đất ở, do có đất bị thu hồi thực hiện Dự án Khu tái định cư vùng thiên tai Nhơn Hải.

ong-tran-duong-neu-kien-nghi-tai-buoi-tiep-cong-dan-anh-xuan-dinh.jpg
Ông Trần Đường (khu phố Tài Lương 4, phường Hoài Nhơn) nêu kiến nghị tại buổi tiếp công dân. Ảnh: Xuân Định

Sau khi nghe ý kiến của các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã có ý kiến kết luận đối với từng trường hợp cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đối với các khiếu nại của công dân, tỉnh luôn chỉ đạo giải quyết theo hướng đảm bảo lợi ích tối đa cho người dân, nhưng phải dựa trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Đối với trường hợp của ông Trần Đường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh, các cơ quan chuyên môn và địa phương phối hợp, xác minh làm rõ nguồn gốc đất trước đây để đề xuất hướng xử lý hợp tình, hợp lý.

z7027911572320-dde0eec7d20ccc93d51efeea5f1b6f86.jpg
Quang cảnh buổi tiếp công dân. Ảnh: Xuân Định

Đối với các vụ việc đã được giải quyết, trả lời đúng theo quy định của pháp luật nhưng công dân chưa đồng thuận, nhất trí (vụ việc của các ông Huỳnh Minh Phong, Trần Văn Phúc, Lâm Văn Công), Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích; thực hiện trợ giúp pháp lý nếu người dân có nhu cầu.

Ngoài ra, căn cứ quy định của pháp luật để giải quyết dứt điểm nội dung khiếu kiện; vừa đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng cho người dân, vừa giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

(BĐ) - Chiều 17.6, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì phiên tiếp và đối thoại với công dân có đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương liên quan.

Đoàn công tác làm việc tại xã Hoài Ân. Ảnh: Xuân Định

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai tại 5 xã phía Đông Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Tiếp tục chương trình kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai năm 2025, ngày 13-9, đồng chí Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã đến kiểm tra tại 5 xã: Ân Tường, Vạn Đức, Ân Hảo, Hoài Ân và Kim Sơn.

Cần hướng dẫn rõ ràng về phân cấp, phân quyền quản lý y tế ở cấp xã.

Cần hướng dẫn rõ ràng về phân cấp, phân quyền quản lý y tế ở cấp xã

Thời sự

(GLO)-Sáng 12-9, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đoàn công tác của Bộ đã có buổi làm việc với tỉnh Gia Lai về tình hình phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực y tế; đồng thời bàn giải pháp sắp xếp, tổ chức lại cơ sở y tế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (giữa, hàng đầu) kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai năm 2025 tại Tuy Phước Đông. Ảnh: Xuân Định

Tập trung rà soát kỹ lưỡng các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở

Thời sự

(GLO)- Sáng 12-9, tại buổi kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp-Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đề nghị các địa phương rà soát kỹ lưỡng các điểm xung yếu, khu dân cư ven sông suối, sườn núi có nguy cơ sạt lở để có biện pháp khắc phục kịp thời.

Ban Chỉ đạo Diễn tập SAREX 2025 làm việc với tỉnh Gia Lai.

Ban Chỉ đạo SAREX 2025 làm việc với tỉnh Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Chiều 11-9, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn-Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng không năm (SAREX) 2025 đã có buổi làm việc trực tuyến với tỉnh Gia Lai để thảo luận, thống nhất một số nội dung triển khai cuộc diễn tập tại khu vực tỉnh Gia Lai.

