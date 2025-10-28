“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Giúp những việc dân cần

Ngày 18-10, ngôi nhà của bà Rơ Lan Blê (SN 1966, làng Hnap) rộn ràng hơn ngày thường. Những người lính Biên phòng cùng dân quân xã phát cỏ, tổng dọn vệ sinh, sửa đường điện, thay bóng đèn và đào hố rác giúp gia đình.

Bà Blê bị tai biến, không thể đi lại, một bên tay bị liệt; chồng là ông Siu Klunh (SN 1940) tuổi cao, sức yếu, đi lại khó khăn. Hai ông bà chỉ có một cô con gái 13 tuổi, ngày ngày đi chăn bò thuê để phụ giúp gia đình.

Bộ đội Đồn Biên phòng Ia Mơ và lực lượng dân quân xã Ia Mơ đào hố rác giúp gia đình bà Rơ Lan Blê (làng Hnap). Ảnh: P.D

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ không chỉ giúp dọn dẹp, sửa sang nhà cửa mà còn phối hợp với Công an, Tư pháp xã làm lại căn cước công dân, hướng dẫn hồ sơ hưởng chính sách người cao tuổi; đồng thời, tặng gia đình phần quà gồm gạo, sữa, bột giặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Cầm túi quà, bà Blê xúc động chia sẻ: “Nhà nghèo, hai vợ chồng già yếu, được BĐBP quan tâm, đến tận nhà giúp đỡ như thế này, tôi mừng lắm”.

Ngày 25-10, Đồn Biên phòng Ia Mơ tiếp tục hỗ trợ hai anh em Siu Đươm (SN 2006) và Siu Nhăm (SN 2009) ở làng Klăh. Cả hai mồ côi cha mẹ, sống nương tựa vào nhau và còn nuôi cả cháu gái Siu Thoáng (SN 2018), con của chị gái đã mất vì bệnh phổi. Gia tài của các em chỉ còn vài sào điều và mảnh ruộng nhỏ do cha mẹ để lại.

Đại úy Trần Văn Khen-Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Mơ-cho biết: “Mảnh ruộng sát nhà nhưng thiếu nước, nên các em chỉ canh tác được một vụ. Chúng tôi dự kiến sẽ giúp các em đào mương dẫn nước tưới để có thể canh tác lúa hai vụ, cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, do đoạn mương phải đi qua đất hộ dân khác, đơn vị đang phối hợp cùng chính quyền địa phương vận động các gia đình, thống nhất phương án trước khi triển khai”.

Trong khi chờ hoàn tất thỏa thuận để triển khai hỗ trợ 2 em, đơn vị đã tổ chức giúp đỡ gia đình ông Rơ Mah Phí (SN 1942, làng Khôi). Vợ ông bị mù, các con đều ở xa, cuộc sống của vợ chồng già chủ yếu dựa vào sự cưu mang của bà con hàng xóm.

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã đến dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, thay cánh cửa hỏng, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ làm lại giấy tờ tùy thân, hoàn thiện hồ sơ chính sách cho gia đình.

“Cái khó của bà con là giấy tờ không trùng khớp giữa hộ khẩu, khai sinh và căn cước, nên khi cần giải quyết chế độ gặp nhiều vướng mắc”-Đại úy Khen cho biết thêm.

Thắt chặt tình quân-dân

Theo trung tá Lê Đình Sự-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Mơ, thực hiện kế hoạch dân vận của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, đơn vị xây dựng mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”.

Hằng tuần, đơn vị cử 7-8 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng dân quân hỗ trợ một hộ nghèo với những việc làm cụ thể như: Vệ sinh nhà cửa, thu hoạch mùa màng, làm hàng rào, cải tạo vườn tạp, tặng nhu yếu phẩm…

Các hộ được lựa chọn hỗ trợ đều được rà soát kỹ lưỡng, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người neo đơn, khuyết tật hoặc gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Trước khi triển khai, đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khảo sát thực tế, xây dựng kế hoạch, lập danh sách và thời gian hỗ trợ cụ thể cho từng trường hợp, bảo đảm đúng đối tượng, đúng nhu cầu và mang lại hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh việc hỗ trợ ngày công, mô hình còn chú trọng hướng dẫn người dân áp dụng kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế, vận động con em đến trường và giúp bà con tiếp cận các chính sách an sinh xã hội. Trung bình, mỗi hộ được hỗ trợ từ 10 - 20 ngày công, tùy theo hoàn cảnh.

Đại úy Trần Văn Khen trò chuyện cùng em Siu Nhăm (làng Klăh) về thửa ruộng bên hông nhà. Ảnh: P.D

Không dừng lại ở đó, đơn vị còn duy trì nhiều mô hình, hoạt động ý nghĩa khác như: “Đảng viên Biên phòng phụ trách hộ”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Nâng bước em đến trường”, “Địa chỉ đỏ”… tạo thành chuỗi việc làm thiết thực, lâu dài trong công tác dân vận.

Những hoạt động thiết thực đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết quân-dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.