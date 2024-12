Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm và tặng quà Đồn Biên phòng Ia Mơ

Cùng đi với đoàn công tác có đồng chí Hà Thị Giang Thảo-Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn; đại diện Huyện ủy Chư Prông, Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ. Ảnh: Đ.T

Tại chương trình, đại diện Đồn Biên phòng Ia Mơ đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình, kết quả công tác Biên phòng trong năm 2024, trong đó có công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tình hình an ninh chính trị, an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; công tác đấu tranh phòng-chống xuất nhập cảnh trái phép; công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm; công tác đối ngoại…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các cán bộ, chiến sĩ Đồn BIên phòng Ia Mơ nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm và tinh thần vượt khó của các cán bộ, chiến sĩ để đạt được những kết quả hết sức tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực.

Đồn Biên phòng Ia Mơ đã kịp thời thông tin các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh đến cán bộ, chiến sĩ và bà con Nhân dân trên địa bàn; luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, có những mô hình hay để giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Đồn đã làm tốt công tác xã hội hóa nguồn lực để xây nhà, làm đường giúp bà con; đặc biệt là mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Đ.T

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2025 diễn ra nhiều sự kiện lớn, quan trọng của đất nước và của tỉnh, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2025-2030), đòi hỏi huy động sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của các cấp, các ngành và toàn bộ hệ thống chính trị; trong đó có vai trò hết sức đặc biệt của lực lượng Biên phòng đóng chân trên địa bàn tỉnh. Mong muốn các cán bộ, chiến sĩ của Đồn tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng Biên phòng và những thành quả, cách làm mà Đồn Biên phòng Ia Mơ đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cán bộ, chiến sĩ của Đồn tiếp tục nỗ lực để rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững niềm tin, lý tưởng và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và chính quyền các cấp để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Trước hết là không bị động, không để bất ngờ và giải quyết tốt các vấn đề an ninh chính trị trên địa bàn, thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh biên giới và giữ tốt mối quan hệ đối ngoại, hòa bình, hợp tác, hữu nghị, cùng nhau phát triển trong tình hình mới; tiếp tục duy trì và nhân rộng những mô hình đã được triển khai hiệu quả trong thời gian qua.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trong công tác, sinh hoạt, lối sống để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và cấp ủy chính quyền, đơn vị giao phó; đặc biệt là phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (thứ 3 từ trái sang) tặng quà các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ. Ảnh: Đ.T

Các cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ia Mơ đã bày tỏ lời cảm ơn trước những tình cảm, sự quan tâm của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Các cán bộ, chiến sĩ của Đồn khẳng định sẽ tiếp tục đoàn kết, trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, không ngừng trau dồi năng lực, bản lĩnh chính trị để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đã tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ; tặng 7 suất học bổng cho 1 thiếu nhi là con nuôi Đồn Biên phòng Ia Mơ và 6 thiếu nhi thuộc chương trình “Nâng bước em đến trường”.

Đoàn công tác của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tặng quà cho 1 thiếu nhi là con nuôi Đồn Biên phòng Ia Mơ và 6 thiếu nhi thuộc chương trình “Nâng bước em đến trường”. Ảnh: Đ.T

Nhân dịp này, Huyện ủy Chư Prông cũng đã tặng hoa và quà chúc mừng Đồn Biên phòng Ia Mơ nhân kỷ niệm niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.