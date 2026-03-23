Công an tỉnh Gia Lai tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật cho cán bộ huấn luyện

(GLO)- Sáng 23-3, Công an tỉnh Gia Lai đã khai mạc đợt tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự và võ thuật cho 166 học viên.

Thành phần tham gia đợt tập huấn gồm lãnh đạo Công an cấp xã và cán bộ có năng khiếu huấn luyện thuộc các phòng nghiệp vụ, trại giam và Công an các địa phương.

166 học viên tham gia tập huấn.

Trong thời gian 10 ngày, chương trình tập huấn tập trung nâng cao kỹ năng thực hành, phương pháp hướng dẫn và năng lực tổ chức triển khai công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật tại cơ sở. Ở phần lý thuyết, học viên được quán triệt các thông tư mới của Bộ Công an về điều lệnh nội vụ, đội ngũ, nghi lễ và quy định xử lý vi phạm điều lệnh CAND, trong đó có Thông tư số 04/2025/TT-BCA và Thông tư số 115/2025/TT-BCA về công tác tập huấn và tổ chức hội thi.

Phần thực hành chú trọng ôn luyện, thống nhất các động tác điều lệnh, võ thuật; kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu; sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, cùng kỹ năng bơi cứu hộ, cứu nạn. Kết thúc khóa tập huấn, học viên phải trải qua kiểm tra nghiêm túc với bài thi trắc nghiệm lý thuyết và thực hành bắn đạn thật súng ngắn CZ75 (bài 1, cự ly 25m).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Ngô Cự Vinh - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực rèn luyện, hoàn thành tốt nội dung chương trình, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Gia Lai chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.