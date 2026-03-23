Công an tỉnh Gia Lai tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật cho cán bộ huấn luyện

MINH NGỌC
(GLO)- Sáng 23-3, Công an tỉnh Gia Lai đã khai mạc đợt tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự và võ thuật cho 166 học viên.

Thành phần tham gia đợt tập huấn gồm lãnh đạo Công an cấp xã và cán bộ có năng khiếu huấn luyện thuộc các phòng nghiệp vụ, trại giam và Công an các địa phương.

166 học viên tham gia tập huấn.

Trong thời gian 10 ngày, chương trình tập huấn tập trung nâng cao kỹ năng thực hành, phương pháp hướng dẫn và năng lực tổ chức triển khai công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật tại cơ sở. Ở phần lý thuyết, học viên được quán triệt các thông tư mới của Bộ Công an về điều lệnh nội vụ, đội ngũ, nghi lễ và quy định xử lý vi phạm điều lệnh CAND, trong đó có Thông tư số 04/2025/TT-BCA và Thông tư số 115/2025/TT-BCA về công tác tập huấn và tổ chức hội thi.

Phần thực hành chú trọng ôn luyện, thống nhất các động tác điều lệnh, võ thuật; kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu; sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, cùng kỹ năng bơi cứu hộ, cứu nạn. Kết thúc khóa tập huấn, học viên phải trải qua kiểm tra nghiêm túc với bài thi trắc nghiệm lý thuyết và thực hành bắn đạn thật súng ngắn CZ75 (bài 1, cự ly 25m).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Ngô Cự Vinh - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực rèn luyện, hoàn thành tốt nội dung chương trình, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Gia Lai chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công an tỉnh Gia Lai đạt giải ba toàn đoàn tại Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ VI

(GLO)- Ngày 1-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ bế mạc Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ VI năm 2025. Đội tuyển Công an tỉnh Gia Lai đạt thành tích cao ở nhiều nội dung thi đấu và đạt giải ba toàn đoàn.

Tận tâm dìu dắt tân binh

(GLO)- Bước vào mùa huấn luyện tân binh năm 2026, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh tiếp tục chú trọng chăm lo cho tân binh từng chi tiết, từ sinh hoạt đến thao trường huấn luyện.

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ, từ bỡ ngỡ ban đầu, các chiến sĩ mới đã dần làm quen với môi trường kỷ luật của quân đội. Sự quan tâm, động viên kịp thời của cán bộ, chỉ huy trở thành điểm tựa giúp các tân binh ổn định tư tưởng, vững tâm rèn luyện.

Trại giam Gia Trung làm Cụm trưởng Cụm thi đua đơn vị cơ sở số 45 năm 2026

(GLO)- Ngày 7-3, tại Trại giam Gia Trung, Cụm thi đua đơn vị cơ sở số 45 đã tổ chức hội nghị ký giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Cục C10, Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 45 cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

