(GLO)- Căn cứ kế hoạch huấn luyện dân quân năm thứ nhất năm 2026, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông thông báo thời gian, địa điểm tổ chức bắn đạn thật, đồng thời đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Theo đó, hoạt động bắn đạn thật trong huấn luyện dân quân năm nhất được tổ chức tại thao trường bắn súng Ban CHQS huyện Tuy Phước (cũ), thuộc thôn Hưng Nghĩa (xã Tuy Phước).

Khu vực thao trường có phạm vi tiếp giáp cụ thể: phía Đông giáp khu dân cư xóm 8, thôn Hưng Nghĩa; phía Tây giáp chân núi Kỳ Sơn; phía Nam giáp đồng lúa thôn Hưng Nghĩa; phía Bắc giáp núi Kỳ Sơn.

Thời gian tổ chức bắn đạn thật từ 7 giờ đến 11 giờ ngày 23-4.

Ngày 23-4 sẽ tổ chức bắn đạn thật tại thao trường ở thôn Hưng Nghĩa (xã Tuy Phước). Ảnh: H.P

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong thời gian tổ chức bắn đạn thật, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông đề nghị UBND các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc thông báo rộng rãi đến người dân trên địa bàn không vào khu vực thao trường bắn; không chăn thả gia súc, gia cầm; không đưa phương tiện vào khu vực nguy hiểm trong thời gian tổ chức bắn đạn thật.