Bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện suối Nước Mó vào ngày 20-4

(GLO)- Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Thạnh vừa thông báo về việc tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2026.

Theo đó, địa điểm bắn đạn thật sẽ diễn ra tại thao trường huấn luyện suối Nước Mó (làng 1, xã Vĩnh Quang).

Khu vực thao trường bắn có ranh giới cụ thể: phía Bắc giáp suối Nước Mó (khoảng 1.000 m), phía Nam giáp cầu Nước Mó và trạm lâm sinh (khoảng 500 m), phía Tây giáp làng 1 - núi Giếng Duông (khoảng 1.500 m) và phía Đông giáp núi Thủng Mật (khoảng 1.000 m).

Thời gian bắn đạn thật dự kiến diễn ra từ 6 đến 11 giờ ngày 20-4.

Ban CHQS xã Vĩnh Thạnh sẽ kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng dân quân tự vệ tại thao trường huấn luyện suối Nước Mó vào ngày 20-4 (ảnh minh họa). Ảnh: H.P

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong thời gian tổ chức bắn đạn thật, Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Thạnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thông báo rộng rãi cho người dân biết để không đi lại, lao động sản xuất, chăn thả gia súc tại khu vực thao trường huấn luyện suối Nước Mó trong thời gian nói trên.