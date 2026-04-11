Bắn đạn thật tại trường bắn Trung đoàn Bộ binh 739 từ 14 đến 17-4

(GLO)- Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ vừa có thông báo về việc đảm bảo an toàn bắn đạn thật tại trường bắn Trung đoàn Bộ binh 739.

Được sự nhất trí của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ sẽ tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho chiến sĩ mới tại trường bắn Trung đoàn Bộ binh 739 (trường bắn Suối Trầu) thuộc khu phố 6, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ huấn luyện chiến sĩ mới. Ảnh: L.N

Thời gian tổ chức bắn đạn thật từ 5 giờ 30 phút đến 18 giờ các ngày 14, 15, 16 và 17-4-2026. Hướng bắn là hướng Đông (từ Đông Bắc Sở Chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 739 500 m vào sườn Tây núi Vũng Chua).

Địa điểm bắn đạn thật giáp núi Bàn Cây Trắt ở phía Bắc; giáp núi Ra đa Vũng Chua, núi Ba Cục ở phía Đông; giáp núi Hòn Cồn ở phía Nam; giáp khu dân cư khu phố 6, phường Quy Nhơn Tây ở phía Tây.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ đề nghị UBND các phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây cùng Trung đoàn Bộ Binh 739, Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn thông báo rộng rãi cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và nhân dân địa phương biết để không đi lại, chăn thả gia súc tại khu vực thao trường bắn trong thời gian nói trên.

Nếu không chấp hành, để xảy ra mất an toàn, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ không chịu trách nhiệm.