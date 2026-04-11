Bắn đạn thật tại trường bắn Trung đoàn Bộ binh 739 từ 14 đến 17-4

(GLO)- Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ vừa có thông báo về việc đảm bảo an toàn bắn đạn thật tại trường bắn Trung đoàn Bộ binh 739.

Được sự nhất trí của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ sẽ tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho chiến sĩ mới tại trường bắn Trung đoàn Bộ binh 739 (trường bắn Suối Trầu) thuộc khu phố 6, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ huấn luyện chiến sĩ mới. Ảnh: L.N

Thời gian tổ chức bắn đạn thật từ 5 giờ 30 phút đến 18 giờ các ngày 14, 15, 16 và 17-4-2026. Hướng bắn là hướng Đông (từ Đông Bắc Sở Chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 739 500 m vào sườn Tây núi Vũng Chua).

Địa điểm bắn đạn thật giáp núi Bàn Cây Trắt ở phía Bắc; giáp núi Ra đa Vũng Chua, núi Ba Cục ở phía Đông; giáp núi Hòn Cồn ở phía Nam; giáp khu dân cư khu phố 6, phường Quy Nhơn Tây ở phía Tây.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ đề nghị UBND các phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây cùng Trung đoàn Bộ Binh 739, Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn thông báo rộng rãi cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và nhân dân địa phương biết để không đi lại, chăn thả gia súc tại khu vực thao trường bắn trong thời gian nói trên.

Nếu không chấp hành, để xảy ra mất an toàn, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ không chịu trách nhiệm.

Trung đoàn 739 vững bước đi lên

Chính trị

(GLO)- Phát huy truyền thống hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn Bộ binh 739 không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đồng thời đẩy mạnh công tác dân vận, góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân.

(GLO)- Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã triển khai hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, tăng cường niềm tin, giữ vững ổn định khu vực biên giới.

(GLO)- Ngày 20-3 vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của lực lượng vũ trang tỉnh. Đây là những cá nhân tiêu biểu về tinh thần nỗ lực, sáng tạo và cống hiến, góp phần lan tỏa các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị.

(GLO)- Phát huy tinh thần xung kích trên tuyến đầu bảo vệ chủ quyền biên giới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực tuần tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tham gia công tác dân vận.

