Chính sách phát triển phải lấy nông dân làm chủ thể, nông nghiệp làm động lực, nông thôn làm nền tảng

(GLO)- Sáng 10-12, tại TP. Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Văn phòng Chính phủ phối hợp tổ chức hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025 với chủ đề “Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự hội nghị tại điểm cầu TP. Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học và 150 nông dân xuất sắc, hợp tác xã tiêu biểu trong cả nước.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự hội nghị tại cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp.

Tại hội nghị đối thoại, các đại biểu bày tỏ vui mừng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn với nhiều chính sách thiết thực.

Đồng thời, đề xuất và mong muốn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời gian tới tiếp tục có các cơ chế, chính sách thúc đẩy hợp tác, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản cho nông dân.

Bên cạnh đó, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi số cho nông dân; kết nối doanh nghiệp hợp tác xã-nông dân-nhà khoa học, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, nông thôn.

Tiếp tục ban hành các chính sách, giải pháp về tín dụng, thuế, hỗ trợ vốn cho nông dân đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn và hệ thống logictics phục vụ thương mại nông sản.

Tăng cường các giải pháp, biện pháp quản lý, kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp, bình ổn giá vật tư đầu vào trong nông nghiệp. Khơi thông nguồn lực đất đai để phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo sinh kế bền vững cho nông dân.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đoàn Bình

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao cuộc đối thoại khi diễn ra dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm; đồng thời, giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam tiếp thu các ý kiến, trình ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng tại đối thoại, bảo đảm "6 rõ".

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách thông thoáng về đất đai, tín dụng, khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp; triển khai nhiều chương trình, chính sách, giải pháp tín dụng hỗ trợ cho khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc về bảo hiểm nông nghiệp, hướng tới hình thành, phát triển mạnh thị trường bảo hiểm nông nghiệp, nhất là trước những rủi ro như mất mùa, trượt giá, bão lũ; tiếp tục tục đánh giá, nâng tầm, mở rộng các chương trình, đề án hỗ trợ nông dân.

Các địa phương tiếp tục ban hành nhiều chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn phù hợp từng giai đoạn, trên cơ sở chủ trương, chính sách chung của Đảng và Nhà nước, với tinh thần lấy người nông dân làm trung tâm, chủ thể, nông nghiệp làm động lực, nông thôn làm nền tảng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng và mong muốn đội ngũ người nông dân thời đại mới sẽ hội tụ đủ những phẩm chất: trí tuệ, sáng tạo, số hóa, làm chủ, bản lĩnh, tiên phong, khát vọng, cống hiến; trở thành những chủ thể quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam thịnh vượng, đưa sản phẩm nông nghiệp Việt Nam vươn cao, bay xa trên bản đồ nông nghiệp thế giới; xây dựng hệ sinh thái nông thôn Việt Nam ngày càng văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân…