Tiếp nhận 211 đơn vị máu tại ngày hội hiến máu tình nguyện

(GLO)- Ngày 12-9, tại hội trường UBND xã Ya Ma, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã: Ya Ma, Kông Chro, Chư Krey, Chơ Long, Sró, Đăk Song tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi-Một cuộc đời ở lại”, ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025 đã thu hút gần 300 cán bộ, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động, người dân tại các xã Ya Ma, Kông Chro, Chư Krey, Chơ Long, Sró, Đăk Song đăng ký tham gia hiến máu. Qua sàng lọc, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 211 đơn vị máu an toàn.

Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025 thu được 211 đơn vị máu an toàn. Ảnh: CTV

Toàn bộ số máu trên được chuyển về kho dự trữ máu của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) nhằm phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.