Tiếp nhận 135 đơn vị máu tại ngày hội hiến máu tình nguyện

(GLO)- Ngày 29-8, tại sân vận động xã Lơ Pang, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Lơ Pang và UBND xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025 đã thu hút 150 cán bộ, người lao động, người dân tại địa bàn xã Lơ Pang và xã Kon Chiêng đăng ký tham gia hiến máu. Qua sàng lọc, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 135 đơn vị máu an toàn.

Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025 thu được 135 đơn vị máu an toàn. Ảnh: Lạc Hà

Toàn bộ số máu trên được chuyển về kho dự trữ máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) nhằm phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025 thu hút đông đảo cán bộ, người lao động, người dân tại địa bàn xã Lơ Pang và xã Kon Chiêng tham gia. Ảnh: Lạc Hà

Nhiều người tranh thủ đi hiến máu từ 7 giờ sáng. Ảnh: Lạc Hà

Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai được nhiều cơ quan, đơn vị, trường học và người dân hưởng ứng tích cực. Qua đó, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế.