Bệnh viện Đa khoa Gia Lai áp dụng bệnh án điện tử

(GLO)- Ngày 28-9, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) đã công bố áp dụng bệnh án điện tử. Đây là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Để triển khai bệnh án điện tử, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã có sự chuẩn bị, đầu tư cho hạ tầng công nghệ thông tin cũng như đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, nhân viên. Tính đến tháng 9-2025, về hạ tầng công nghệ thông tin, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đạt mức 7, HIS đạt mức 7, LIS, RIS/PACS, EMR mức nâng cao.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quý Tường-nguyên Cục trưởng Cục Khoa học và Công nghệ (Bộ Y tế), Chủ tịch Hội đồng thẩm định Bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai kết luận Bệnh viện đảm bảo các điều kiện triển khai bệnh án điện tử. Ảnh: Như Nguyện

Trong 2 năm 2024 và 2025, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã đầu tư 114 máy tính mới, cấu hình tốt; 70 máy tính bảng và cùng nâng cấp cấu hình cho hệ thống máy tính đã trang bị trước đó để đáp ứng tối thiểu vận hành hệ thống phần mềm mới. Đến nay, Bệnh viện đạt 128 tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT của Bộ Y tế. Cùng với sự đầu tư về máy móc, trang thiết bị, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là đơn vị phối hợp triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Để công bố áp dụng bệnh án điện tử, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cũng đã thành lập Hội đồng tư vấn chuyên môn gồm 15 thành viên với nhiệm vụ đánh giá các điều kiện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, giúp Giám đốc Bệnh viện đưa ra quyết định về việc triển khai bệnh án điện tử chính thức tại đơn vị. Trong đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quý Tường-nguyên Cục trưởng Cục Khoa học và Công nghệ (Bộ Y tế) là Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Ngày 28-9, Bệnh viện tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn chuyên môn, lấy ý kiến và biểu quyết để quyết định việc sử dụng, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử tại đơn vị. Tại buổi họp, Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá cao sự chuẩn bị của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Qua kiểm tra, đánh giá, Hội đồng thống nhất và kết luận Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đảm bảo các điều kiện triển khai bệnh án điện tử.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai chính thức áp dụng bệnh án điện tử kể từ ngày 28-9. Ảnh: Như Nguyện

Trung bình một ngày, Bệnh viện tiếp nhận thăm khám cho khoảng 1.000 trường hợp.