Hội thảo khoa học "Từ Phaco đến Glaucoma và Võng mạc" tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 11-10, tại phường Diên Hồng, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tổ chức Hội thảo khoa học "Từ Phaco đến Glaucoma và Võng mạc" với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành nhãn khoa của Việt Nam, đại diện các bệnh viện trong và ngoài tỉnh.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Như Nguyện

Hội thảo là hoạt động nằm trong chuỗi đào tạo chuyên sâu giữa các chuyên gia tuyến Trung ương và đội ngũ bác sĩ khu vực Tây Nguyên. Qua hội thảo, các y-bác sĩ tại tỉnh và khu vực lân cận được cập nhật và ứng dụng kỹ thuật Phaco hiện đại trong điều trị đục thủy tinh thể; nâng cao tay nghề, kỹ năng chuyên môn thực hành và tạo nền tảng tiếp cận các kỹ thuật cao hơn trong điều trị Glaucoma và bệnh lý võng mạc, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc mắt cho người dân và đưa những tiến bộ y học đến gần hơn với cộng đồng.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Toản-Cố vấn chuyên môn Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề: Phòng tránh các biến chứng thường gặp trong phẫu thuật Phaco. Tiến sĩ, bác sĩ Đoàn Kim Thành- Trưởng Bộ môn Mắt, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trình bày về Ứng dụng OCT trong chẩn đoán và điều trị Glaucoma. Thạc sĩ, bác sĩ Đào Thị Kim Nhung- Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Mắt Kon Tum trình bày chuyên đề: Võng mạc đái tháo đường- Tầm soát và điều trị.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Toản-Cố vấn chuyên môn Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề: Phòng tránh các biến chứng thường gặp trong phẫu thuật Phaco. Ảnh: Như Nguyện

Ngoài ra, các đại biểu cũng được nghe dược sĩ Trương Thị Thư Hường- Công ty TNHH Roche Pharma Việt Nam trình bày chuyên đề: Thay đổi tiếp cận điều trị nAMD và DME với Vabysmo - Sức mạnh cơ chế kép.

Hội thảo cũng dành nhiều thời gian để các y-bác sĩ thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong triển khai các phương pháp, kỹ thuật mới trong chăm sóc và điều trị các bệnh lý về mắt, phòng tránh mù lòa cho người dân nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiến sĩ, bác sĩ Đoàn Kim Thành (đứng thứ 3 từ phải sang) và Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Toản (đứng thứ 4 từ phải sang) chụp hình lưu niệm cùng ê kíp y-bác sĩ trước khi thực hiện phẫu thuật Phaco cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: CTV

Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia sẽ trực tiếp thị phạm hơn 10 ca phẫu thuật Phaco- kỹ thuật điều trị đục thủy tinh thể tiên tiến nhất hiện nay cho đội ngũ y-bác sĩ của Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn- Gia Lai. Đây là cơ hội để đội ngũ chuyên môn được học hỏi trực tiếp từ những chuyên gia nhãn khoa hàng đầu, tiếp cận các xu hướng điều trị mới nhất trong nhãn khoa.

